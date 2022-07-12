Путін полетить в Іран на переговори з головами Ірану й Туреччини, — Пєсков

Раніше в Білому домі заявляли, що Іран готується постачати в Росію ударні безпілотники, а наприкінці липня розпочне навчання російських військових.

У Кремлі анонсували зустріч президентів Росії й Туреччини Володимира Путіна та Реджепа Ердогана, вона має відбутися 19 липня. Про це заявив речник російського голови Дмитро Пєсков.

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За його словами, переговори відбудуться в іранській столиці Тегеран, напередодні зустрічі Путін і Ердоган 11 липня обговорили "актуальний порядок денний".

"Напередодні російсько-турецької зустрічі, що намічається найближчим часом, на найвищому рівні лідери розглянули комплекс питань, що становлять взаємний інтерес", — сказано в повідомленні Кремля.

Крім того, Дмитро Пєсков анонсував зустріч лідерів Росії й Туреччини з президентом Ірану Ібрахімом Раїсі на тристоронньому саміті, на якому мають обговорити ситуацію в Сирії.

Нагадаємо, 12 липня в Білому домі заявили, що Іран готується постачати Росії ударні безпілотники. Повідомляється, що наприкінці липня Тегеран планує навчати російських військових управлінню БПЛА.

11 липня в Путіна й Ердогана відбулася телефонна розмова, під час якої вони обговорили "зерновий коридор" із України. Лідер Туреччини заявив, що зараз настав час організовувати безпечні коридори для вивезення українського зерна Чорним морем. Окрім того, вони обговорили війну в Україні, а Ердоган висловив упевненість, що її завершення має відбутися за столом переговорів.

Після розмови з Путіним глава Туреччини зателефонував до Володимира Зеленського. Реджеп Ердоган знову запропонував допомогу у врегулюванні війни в Україні та розповів про плани щодо забезпечення експорту зернових із українських портів.