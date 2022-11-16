Якщо Іран надасть РФ балістичні ракети — підпише смертний вирок, — експерт

За словами експерта-політолога Раміза Юнуса, Іран "на олівці" зараз, як і Білорусь, оскільки ці дві країни на Заході від Росії не відокремлюють.

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США та Ізраїль до сьогодні не дозволяли Росії та Ірану співпрацювати в ядерній сфері. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Раміз Юнус.

"На Іран вже націлюються. Війська США в Саудівській Аравії приведені в стан підвищеної готовності. Крім цього, на варті стоять Ізраїль, Туреччина, Азербайджан, Пакистан. На боці Ірану лише Росія, яка може зіграти на темі ядерних технологій, потрібних Ірану. Але не треба забувати, що Америка, Ізраїль до сьогодні не давали дозвіл на це, й не дадуть і тому війська в бойовій готовності. Тема з дронами, як бачите, вирішується і можна сказати, що ви її вже вирішили. Вона не така складна тема, як балістичні ракети. Думаю, Ірану вже про це пояснили. Чи захоче ризикувати Іран з урахуванням внутрішньої політичної нестабільності? Росія тисне на Іран — Патрушев невипадково приїхав у Тегеран, допомога Ірану життєво необхідна. Путін після його візиту ще й сам зателефонував президенту Ірану. Іран піде на це — він підпише собі смертний вирок", — сказав Юнус

Політолог припускає, що Ірану легше домовитися про щось із Заходом.

"Давайте почекаємо. Іран дивиться на Росію, бачить, як на неї наїжджають, бачить, як обережний Китай і розуміє, що Іран на олівці зараз, як і Білорусь, бо ці дві країни на Заході від Росії не відокремлюють. Але якщо ці дві країни захочуть якось дистанціюватися від Росії, до цього на Заході з розумінням поставляться. Батько Лукашенко надає свою територію Росії, але всіляко упирається від прямої участі зі своєю армією, щоб не допустити безпосередньої участі Іран також, як і Білорусь, хоче розв'язувати свої проблеми з санкціями, із замороженими активами та з багато чим іншим", — наголосив експерт.

Нагадаємо, в Ірані заявили про створення гіперзвукової балістичної ракети. У командуванні ПКС запевняють, що протягом цілих десятиліть не буде засобів, які будуть здатні їй протистояти. Водночас аналітики не поспішають вірити заявам КВІР.

Фокус також писав про те, до кого РФ зверталася по допомогу зі зброєю. За інформацією української розвідки, РФ розраховувала отримати навіть від Ірану патрони для реактивних систем залпового вогню "Смерч" і "Ураган".