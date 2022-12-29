"Йде серйозна робота": Росія може отримати іранські балістичні ракети, — ГУР

За даними ГУР між Тегераном та Москвою існує попередня домовленість про постачання зброї.

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На даний момент Іран не постачає Росії балістичні ракети, побоюючись можливих негативних наслідків. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини".

Юсов стверджує, що згідно з домовленостями, Росія має отримувати від Ірану балістичні ракети. Проте на даний момент Тегеран передає до РФ лише бойові безпілотники.

"Постачання іранських дронів триває. Щодо балістичних ракет, це така бажана зброя для Путіна, але поки що отримати її він ніяк не може. Над цим триває серйозна робота, хоча попередні домовленості, ми знаємо, що вони є, але тепер залишилося дочекатися і подивитися ", — каже представник ГУР МО.

Андрій Юсов зазначив, що в Ірані не всі "горять бажанням" надавати Володимиру Путіну підтримку у його агресивній війні проти України. За словами представника ГУР, такі дії можуть поставити під загрозу іранський режим.

На початку грудня на каналі новин NBC News стверджували, що американські чиновники не виключають отримання Росією сотень іранських балістичних ракет у майбутньому. У відповідь на цю загрозу США намагаються обмежити співпрацю Тегерана з Москвою.

Американські ЗМІ також повідомляли, що Російська Федерація надаєьбезпрецедентну допомогу Ірану замість зброї. Передбачається, що РФ надає Тегерану гелікоптери та системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що на думку експерта-політолога Раміза Юнуса, у Ірану ще є можливість дистанціюватися від Москви, так само як і у Білорусі. Експерт вважає, що Ірану буде легше домовитися про щось із західними країнами, ніж з РФ.

"Тема з дронами, як бачите, вирішується і можна сказати, що ви її вже вирішили. Вона не така складна тема, як балістичні ракети. Думаю, Ірану вже про це пояснили. Чи захоче ризикувати Іран з урахуванням внутрішньої політичної нестабільності?" – розмірковує Юнус.

Раніше Фокус також писав про те, що українські фахівці виявили в іранських дронах потужні процесорні системи управління. Продуктивність процесорів значно перевищує потреби БПЛА.