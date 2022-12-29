"Можна майнити біткоїни": росіяни поставили на іранські дрони надпотужні чіпи (фото)

Продуктивність процесорів значно перевищує потреби БПЛА, що викликало подив українських фахівців.

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Українські фахівці виявили в іранських дронах-камікадзе потужні процесорні системи управління. Блогер і військовослужбовець Сергій Флеш опублікував кадри плат у Facebook.

У збитих дронах містяться настільки потужні процесори для управління польотом, що їх порівнюють з блейд-системами — тонкими модульними електронними платами, що містять кілька мікропроцесорів і вбудовану пам'ять. Його головною перевагою є компактність, адже всі компоненти розміщені на максимально маленькій площі без шкоди для продуктивності.

"На платах є реле РФ РЕМ і кріплення плат зроблено на тому ж заводі, де й Калібри. Потужна система, можна трофейні біткоїни майнити", — підкреслив Сергій Флеш.

[ + – ] Плати з іранського дрона-камікадзе Фото: Facebook

Варто зазначити, що крилаті ракети "Калібр" у Росії виробляє Дослідно-конструкторське бюро "Новатор" у Єкатеринбурзі. З 2002 року організація входить до великого російського концерну "Алмаз-Антей". Сергій Флеш припускає, що Росія робила якісь комплектуючі на замовлення Ірана або надали технологію та обладнання для фрезерування.

[ + – ] Плати з іранського дрона-камікадзе Фото: Facebook

У коментарях засновник компанії Skynetua Михайло Дронов звернув увагу, що потужність чіпів надто висока для роботи БПЛА, їх можна було ефективніше використовувати для інших цілей. Сергій Флеш додав: всі фахівці, які бачили систему іранського дрона, дивуються через незвичайні комплектуючі.

"Така система забезпечує швидкодію обробки, наприклад якщо в один момент раптом піде великий потік інформації для цієї самої обробки. Але потенціал на фото, реально вищий за можливі завдання, або ми чогось не розуміємо, що теж може бути", — зазначив блогер.

[ + – ] Плати з іранського дрона-камікадзе

Користувач із ніком Alexander Psih припустив, що росіяни знайшли незвичайне застосування готового набору для розробників (devkit) або вкраденого проєкту. У них, ймовірно, була платформа та ПЗ, але недостатньо ресурсів і навичок на повноцінну розробку, тому комплектуючі адаптували та запхали у дрони у вигляді блейд-системи. Ілля Резнік вважає, що справа в криво написаному програмному забезпечення, що вимагає великої потужності процесора.

У листопаді фахівці ГУР Міноборони розібрали іранський дрон Shahed-136 та знайшли в ньому деталі з України, США та Європи. За даними розвідників, іранці зробили самостійно лише двигун, а решту купили за кордоном.

На початку грудня США запровадили санкції проти РФ за використання іранських БПЛА в Україні. Обмеження торкнулися ВКС Росії та інших установ, причетних до закупівлі дронів-камікадзе та нанесення ударів.