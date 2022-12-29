"Можно майнить биткоины": россияне поставили на иранские дроны сверхмощные чипы (фото)

Производительность процессоров значительно превышает потребности БПЛА, что вызвало недоумение украинских специалистов.

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Украинские специалисты обнаружили в иранских дронах-камикадзе мощные процессорные системы управления. Блогер и военнослужащий Сергей Флэш опубликовал кадры плат в Facebook.

В сбитых дронах содержатся настолько мощные процессоры для управления полетом, что их сравнивают с блейд-системами — тонкими модульными электронными платами, содержащими несколько микропроцессоров и встроенную память. Его главным преимуществом является компактность, ведь все компоненты размещены на максимально маленькой площади без ущерба для производительности.

"На платах имеется реле РФ РЭС и крепление плат сделано на том же заводе, где и Калибры. Мощная система, можно трофейные биткоины майнить", — подчеркнул Сергей Флэш.

[ + – ] Платы из иранского дрона-камикадзе Фото: Facebook

Стоит отметить, что крылатые ракеты "Калибр" в России производит Опытно-конструкторское бюро "Новатор" в Екатеринбурге. С 2002 года организация входит в крупный российский концерн "Алмаз-Антей". Сергей Флэш допускает, что Россия делала какие-то комплектующие по заказу Ирана или предоставили технологию и оборудование для фрезеровки.

[ + – ] Платы из иранского дрона-камикадзе Фото: Facebook

В комментариях основатель компании Skynetua Михаил Дронов обратил внимание, что мощность чипов слишком высокая для работы БПЛА, их можно было эффективнее использовать для других целей. Сергей Флэш добавил: все специалисты, которые видели систему иранского дрона, недоумевают из-за необычных комплектующих.

"Такая система обеспечивает быстродействие обработки, например если в один момент вдруг пойдет большой поток информации для этой самой обработки. Но потенциал на фото, реально выше возможных задач, или мы чего-то не понимаем, что тоже может быть", — отметил блогер.

[ + – ] Платы из иранского дрона-камикадзе

Пользователь с ником Alexander Psih предположил, что россияне нашли необычное применение готовому набору для разработчиков (devkit) или украденному проекту. У них, вероятно, была платформа и ПО, но недостаточно ресурсов и навыков на полноценную разработку, поэтому комплектующие адаптировали и запихнули в дроны в виде блейд-системы. Илья Резник считает, что дело в криво написанном ПО, требующем большой мощности процессора.

В ноябре специалисты ГУР Минобороны разобрали иранский дрон Shahed-136 и нашли в нем детали из Украины, США и Европы. По данным разведчиков, иранцы сделали самостоятельно только двигатель, а остальное купили за рубежом.

В начале декабря США ввели санкции против РФ за использование иранских БПЛА в Украине. Ограничение коснулись ВКС России и других учреждений, причастных к закупке дронов-камикадзе и наненесению ударов.