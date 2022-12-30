Горящий беспилотник упал рядом с жилым домом: Россия атаковала Киев дронами-камикадзе (видео)

По словам главы Киевской ОВА, силы ПВО смогли отбить атаку на объекты инфраструктуры. Отметим, что воздушная тревога в области продолжалась более двух часов.

Related video

В ночь на 30 декабря российские войска атаковали Киев и Киевскую область дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

"Атака дронами! Находитесь в укрытиях и безопасных местах до завершения сигнала воздушной тревоги. Позаботьтесь о себе и близких", — написал он.

Киевские телеграм-каналы сразу начали сообщать о взрывах. Преимущественно их слышали на правом берегу Киева, а также на севере Киевской области.

Кроме того, появилось видео, на котором видно подбитый дрон-камикадзе, который падает прямо во двор одного из жилых комплексов. Важно, что официальных подтверждений этому пока нет.

[ + – ] Подбитый БПЛА падает

Затем Кулеба написал, что силы ПВО смогли отбить атаку, уничтожив все БПЛА, которые были нацелены на объекты инфраструктуры.

"Россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры. Силы ПВО отразили беспилотники. Предварительно попаданий нет. На местах ущерба работают экстренные службы", — написал глава ОВА.

Отметим, что атака продолжалась более двух часов. Столько же в Киевской области продолжалась воздушная тревога.

Ранее Фокус писал, что вечером 29 декабря Россия атаковала Запорожье и Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Местные телеграм-каналы и чиновники сообщили о взрывах и работе систем ПВО.

Еще напомним, что журналисты WP рассказали, как успехи ВСУ изменили ход войны. Журналисты заявили, что во время расследования взяли интервью у более чем 35 человек, включая украинских командиров, официальных лиц в Киеве и в боевых частях, а также высокопоставленных американских и европейских военных и политических деятелей.

Также сообщалось, что опрос показал, как украинцы видят победу над Россией. 93% респондентов не сомневаются в победе Украины. А большая часть граждан считает, что переговоры о мире с Москвой невозможны даже ради спасения жизней.