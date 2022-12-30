Ночная атака: ударившие по Киеву дроны повредили административное здание, — КГВА

По словам главы военной администрации города Сергея Попко, в столице было зафиксировано пять БПЛА Shahed. Силы ПВО смогли сбить все из них.

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Российские БПЛА Shahed, атаковавшие Киев в ночь с 29 на 30 декабря, повредили административное здание в Голосеевском районе столицы. Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает его пресс-служба.

"Враг продолжает совершать массированные воздушные нападения на столицу Украины. После вчерашнего ракетного обстрела, не принесшего агрессору результатов, сегодня ночью столица выдержала атаку иранских БПЛА Shahed", — рассказал чиновник.

Как стало известно, ночью по Киеву ударили пять дронов иранского производства. Силы ПВО смогли сбить их все.

Один из БПЛА попал в административное здание, частично повредив его. В соседнем доме ударной волной задело окна.

В настоящее время у администрации нет информации о пострадавших людях, однако данные еще уточняются.

Напомним, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба утром 30 декабря рассказал, что силы ПВО смогли отбить атаку дронов-камикадзе в Киевской области, сбив все БПЛА. Он отметил, что целью России были объекты энергетической инфраструктуры в регионе.

Вечером 29 декабря российская армия атаковала Запорожье и Днепропетровскую область БПЛА Shahed. Местные телеграм-каналы и чиновники сообщили о взрывах и работе систем ПВО.