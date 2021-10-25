"Путін дограється, що українські ракети розвернуть на Москву", — Арестович (відео)

За словами спікера України в ТКГ, до вступу України в НАТО країну підштовхують дії Кремля.

Причиною для співпраці України з Північноатлантичним альянсом послужили дії Кремля, а саме, окупація та агресія. Про це в ефірі телеканалу ДІМ заявив Олексій Арестович, спікер української делегації в тристоронній контактній групі з питань Донбасу.

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За словами спікера ТКГ, НАТО вже в Україні, але при цьому формально Україна в альянс не вступила. Він зазначає, що тільки на поточний рік були заплановані 25 спільних навчань з військами НАТО, які вже давно присутні на території країни в межах навчальних місій.

За словами Арестовича, саме Кремль підбив підсумок тривалого обговорення питання про вступ України в НАТО. Дії влади РФ сприяли тому, що НАТО, якого так побоюються в Росії, наблизилося до її кордонів.

Тепер "злого НАТО" в Україні дуже багато. Більш того, спікер ТКГ допускає, що влада РФ, судячи з усього, і не віддають собі звіт у тому, що коли Україна офіційно вступить в НАТО, кожен український солдат буде вважатися солдатом Північноатлантичного альянсу. І це, на думку Арестовича, "буде вже зовсім інша історія".

Він радить керівництву РФ погодитися на мирне врегулювання конфлікту в Донбасі, провести деокупацію Криму та виплатити Україні репарації.

Тільки після цього, на думку Арестовича, з'являться які-небудь підстави для нормалізації відносин між країнами.

"Зараз ми не можемо говорити, як нормальні країни, тому що ми — військові противники, — заявляє він, зазначаючи, що в цьому винна сама Росія.

Арестович також висловився щодо побоювань російського президента щодо того, що в Україні під виглядом навчальних центрів з'являться бази НАТО, які розвернуть ракети в бік російської столиці.

"Путін дограється, що українські ракети будуть спрямовані на Москву в найближчому майбутньому, — заявляє Арестович. — І з однієї простої причини: ми працюємо над ракетною програмою. Якби не було агресії, ніколи б українські ракети ні на яку Москву б не були спрямовані".

Раніше Фокус цитував прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, за словами якого Росія зробить все, від неї залежне, щоб мінімізувати наслідки вступу України в НАТО. За словами Пєскова, Росія не в силах перешкодити Україні вступити в альянс, однак зможе зробити наслідки цього менш помітними для себе.