Арестович звільнився з посади радника глави Офісу президента: що сталося

Колишній позаштатний радник Єрмака стверджує, що звільнився "з особистих причин". Також Арестович заявив, що залишив посаду спікера української делегації у ТКГ по Донбасу, його не буде на наступній зустрічі.

Олексій Арестович за власним бажанням звільнився з посади позаштатного радника із стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони керівника Офісу президента України (ОП). Про це він повідомив у коментарі "4 каналу".

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Арестович відмовився і від посади спікера української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ). На наступній зустрічі ТКГ по Донбасу його вже не буде.

Арестович пояснив, що звільнився "з особистих причин", інформація про його звільнення поки що неофіційна.

Фокус намагався зв'язатися з Арестовичем, щоби уточнити причини такого рішення. На момент публікації новини він не надав коментар.

Глава ОП призначив Арестовича своїм позаштатним радником із стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони 1 грудня 2020 року. З 28 жовтня 2020 року він став речником української делегації у ТКГ.

Зазначимо, що Арестович у жовтні минулого року погрожував Москві українськими ракетами. "(Президент Росії Володимир) Путін дограється, що українські ракети будуть направлені на Москву в найближчий час. І з однієї простої причини: ми працюємо над ракетною програмою", — зазначав він.

Таке висловлювання викликало невдоволення голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Наприкінці грудня минулого року Арестович погрожував "утопити РФ у крові", якщо війська цієї країни вторгнуться в Україну.