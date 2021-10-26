"Або направ ракети, або не говори", — Арахамія розкритикував Арестовича через погрози РФ

Політик упевнений, що спікеру української делегації у ТКГ треба навчитися стежити за своїми словами в ефірах.

Заява радника глави Офісу президента Олексія Арестовича про вітчизняну ракетну програму буде використана на шкоду Україні. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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За його словами, Олексій Арестович, погрожуючи дальністю українських ракет, дотримується поганої стратегії.

"Ти або зроби, створи, направ ракети і тоді вже постав перед фактом, або просто не говори. Мені здається, що це неправильна стратегія — просто говорити, не маючи цього предмета, тому що ракетна програма в нас, дякувати Богові, прийнята, але це тривалий процес", — продовжив Давид Арахамія в ефірі телеканалу.

Глава фракції "Слуга народу" зазначив, що заяви Олексія Арестовича про українські ракети транслюватимуться російськими пропагандистами та спровокують новий виток ненависті до України.

Ведуча ефіру також вказала на іншу проблему — Олексій Арестович є речником української делегації у ТКГ і його слова сприймаються як слова офіційної особи.

"Пан Арестович рідко потрапляв у такі медіаскандали, хоча мені здається, що вже повинен навчитися (підбирати слова в ефірі — ред.)", — підсумував Арахамія в ефірі телеканалу.

Раніше в ефірі українського телеканалу Олексій Арестович пригрозив, що українські ракети можуть розвернути на Москву. Радник голови ОП заявив про вдосконалення вітчизняної ракетної програми та закликав Росію припинити війну на Донбасі, інакше українські ракети будуть направлені на Москву.

Крім цього, Олексій Арестович називав Росію "фабрикою з виробництва понтів". За словами радника голови ОП, російські військові усвідомлюють, що початок повномасштабних бойових дій проти України обернеться кінцем для чинного режиму в Росії.