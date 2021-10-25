"Колотять понти": Арестович пригрозив РФ через можливе вторгнення в Україну (відео)

Російські військові знають, що повномасштабні бойові проти України дії обернуться кінцем для чинного режиму в Росії.

Росія цілеспрямовано залякує Київ повномасштабними бойовими діями, розмірковуючи про червоні лінії після вступу України в НАТО. Про це в ефірі телеканалу НАШ заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Олексій Арестович також назвав Росію "фабрикою з виробництва понтів" і розповів, у що виллється повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

"Росія, коли розповідає про червоні лінії щодо вступу в НАТО і таке інше, то вона "колотить понти"... Російську армію, Слава богу, очолюють професіонали і вони прекрасно знають ціну реального військового вторгнення і розширення військового конфлікту проти України і знають чим це для них обернеться, а обернеться це кінцем російської армії і їхньої боєздатності, а можливо, кінцем нинішнього керівного режиму як такого", — продовжив радник глави ОП.

Речник української делегації в ТКГ також нагадав, що Росія часто озвучує два меседжі про те, що "їхня зброя не має аналогів", а українська — "завжди застаріла і є клоном радянських розробок".

Арестович назвав ці заяви Москви брехнею і попередив, що якщо ракетні комплекси "Грім-1", "Грім-2" і "Сапсан" встануть на озброєння, тоді Україна "зможе діставати далеко".

[ + – ] Олексій Арестович назвав Росію "фабрикою з виробництва понтів"

Раніше Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Дім" пригрозив, що Україна може розвернути свої ракети на Москву. За словами радника голови ОП, Україна вдосконалить свою ракетну програму і закликав Росію піти на мирне врегулювання війни на Донбасі.

Також Олексій Арестович погрожував мешканцям ОРДЛО та Криму, які брали участь в організації виборів до Держдуми РФ. За його словами, спецслужби детально вивчатимуть кожні випадки участі українців у незаконних виборах до Держдуми і заявив, що людям, які співробітничали з окупантами, краще виїхати з України.