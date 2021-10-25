"Колотят понты": Арестович пригрозил РФ из-за возможного вторжения в Украину (видео)

Российские военные знают, что полномасштабные боевые против Украины действия обернутся концом для действующего режима в России.

Россия целенаправленно запугивает Киев полномасштабными боевыми действиями, рассуждая о красных линиях после вступления Украины в НАТО. Об этом в эфире телеканала НАШ заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Алексей Арестович также назвал Россию "фабрикой по производству понтов" и рассказал, во что выльется полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

"Россия, когда рассказывает о красных линиях по вступлению в НАТО и всякое такое, то она "колотит понты"… Российскую армию, Слава богу, возглавляют профессионалы и они прекрасно знают цену реального военного вторжения и расширение военного конфликта против Украины и знают чем это для них обернется, а обернется это концом русской армии и их боеспособности, а возможно, концом нынешнего правящего режима как такового", — продолжил советник главы ОП.

Спикер украинской делегации в ТКГ также напомнил, что Россия часто озвучивает два месседжа о том, что "их оружие не имеет аналогов", а украинское — "всегда устаревшее и является клоном советских разработок".

Арестович назвал эти заявления Москвы ложью и предупредил, что если ракетные комплексы "Гром-1", "Гром-2" и "Сапсан" встанут на вооружение, тогда Украина "сможет доставать далеко".

[ + – ] Алексей Арестович назвал Россию "фабрикой по производству понтов"

Ранее Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом" пригрозил, что Украина может развернуть свои ракеты на Москву. По словам советника главы ОП, Украина усовершенствует свою ракетную программу и призвал Россию пойти на мирное урегулирование войны на Донбассе.

Также Алексей Арестович угрожал жителям ОРДЛО и Крыма, которые участвовали в организации выборов в Госдуму РФ. По его словам, спецслужбы будут детально изучать каждые случаи участия украинцев в незаконных выборах в Госдуму и заявил, что людям, сотрудничавшим с оккупантами, лучше выехать из Украины.