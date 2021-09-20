Краще виїхати з України: Арестович про участь жителів Криму і ОРДЛО у виборах до Держдуми (відео)

За словами радника голови ОП, українські спецслужби вивчатимуть кожен окремий випадок участі жителів окупованих територій у "виборчому" процесі.

Жителям окупованих територій, які брали участь в організації виборів до Держдуми РФ, краще виїхати з України. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Дом".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Ведуча телеканалу поцікавилася, чи вважає Україна мешканців ОРДЛО і Криму, які голосували на виборах до Держдуми РФ, "жертвами обставин". У відповідь на це Олексій Арестович заявив, що кожен випадок участі жителів непідконтрольних Україні територій у російських виборах варто вивчати окремо.

"Тут не треба всіх одним миром мазати. Тут треба дивитися в кожній окремій ситуації. Є люди, які змушені це зробити, щоб не залишитися без роботи. Ті ж самі бюджетники, яких ставлять у дуже жорстке положення: не голосуєш — ти без роботи. А, можливо, тебе ще будуть переслідувати. А є люди, які добровільно взяли і пішли (на вибори до Держдуми 2021 — ред.) ... Будемо розбиратися по суті, у кожному випадку окремо", — підкреслив радник глави ОПУ.

Журналістка поцікавилася, чи існує якийсь певний механізм, як влада буде вивчати кожен окремий випадок участі жителів ОРДЛО і Криму у виборах до Держдуми РФ. На це Олексій Арестович заявив, що цими процесами будуть займатися спецслужби і поліцейські.

"Я можу відразу сказати ... Я впевнений на 190%, що прості люди не постраждають. Постраждають, у першу чергу, люди, які ухвалювали відповідні рішення і виступали посібниками окупантів. Тобто, брали активну і свідому участь в організації антиукраїнської діяльності, порушенні українського і міжнародного законодавства, і сприяли діяльності окупантів. І краще, що можна зробити з цими людьми, це швиденько забратися з російськими військами. Тому що залишатися тут, у нас (в Україні — ред.), це не найкраще рішення буде для них", — резюмував Арестович в ефірі телеканалу.

[ + – ] Арестович про участь жителів Криму і ОРДЛО на виборах до Держдуми

Вибори до Держдуми 2021

Вибори до Державної Думи РФ проходили з 17 по 19 вересня 2021 року. У них брали участь і жителі окупованих українських територій, які отримали паспорти РФ.

Жителям ОРДЛО з російськими паспортами за голосування на виборах до Держдуми 2021 видавали сухпайки — воду, яблуко, печиво, вологі серветки і батончик "Снікерс". Окупаційна влада Донбасу організувала спецрейси на територію РФ, щоб жителі ОРДЛО могли брати участь у виборах до Держдуми.

МЗС України, коментуючи цей виборчий процес, назвав маргінальними політиками іноземних спостерігачів, які спеціально приїхали до окупованого Криму. За словами українських дипломатів, приїзд іноземних спостерігачів не робить "вибори" на півострові легітимними.

17 вересня РНБО ухвалила рішення про введення санкцій проти учасників виборів до Держдуми РФ в Криму і на Донбасі. Під персональні санкції, як запевнив секретар відомства Олексій Данілов, потраплять 53 члени ТВК і 33 кандидати в депутати.