"Либо направь ракеты, либо не говори", — Арахамия раскритиковал Арестовича из-за угроз РФ

Политик уверен, что спикеру украинской делегации в ТКГ нужно научиться следить за своими словами в эфирах.

Заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича об отечественной ракетной программе будет использовано во вред Украине. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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По его словам, Алексей Арестович, угрожая дальностью украинских ракет, придерживается плохой стратегии.

"Ты либо сделай, создай, направь ракеты и тогда уже поставь перед фактом, либо просто не говори. Мне кажется, что это неправильная стратегия – просто говорить, не имея этого предмета, потому что ракетная программа у нас, слава богу, принята, но это длительный процесс", — продолжил Давид Арахамия в эфире телеканала.

Глава фракции "Слуга народа" отметил, что заявления Алексея Арестовича об украинских ракетах будут транслироваться российскими пропагандистами и спровоцируют новый виток ненависти к Украине.

Ведущая эфира также указала на другую проблему — Алексей Арестович является спикером украинской делегации в ТКГ и его слова воспринимаются как слова официального лица.

"Господин Арестович редко попадал в такого рода медиаскандалы, хотя мне кажется, что уже должен научиться (подбирать слова в эфире — ред.)", — подытожил Арахамия в эфире телеканала.

Ранее в эфире украинского телеканала Алексей Арестович пригрозил, что украинские ракеты могут развернуть на Москву. Советник главы ОП заявил об усовершенствовании отечественной ракетной программы и призвал Россию прекратить войну на Донбассе, иначе украинские ракеты будут направлены на Москву.

Помимо этого, Алексей Арестович называл Россию "фабрикой по производству понтов". По словам советника главы ОП, российские военные осознают, что начало полномасштабных боевых действий против Украины обернутся концом для действующего режима в России.