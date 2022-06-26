По командних пунктах: Арестович пригрозив Росії відповіддю на ракетний обстріл Києва
Радник глави ОП обіцяє, що пересічні громадяни РФ не постраждають. А ось російському військовому командуванню варто бути напоготові.
Збройні Сили України дадуть відповідь російським окупантам за ранкові обстріли ракетами житлового району Києва 26 червня. Про це написав у Facebook радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович.
"Кремлівські дурні думають, що ми зламаємося. А ми відповімо. Тільки не по мирних, як ви. По командних пунктах", — попередив він.
Ракетний удар по Києву: початок 26 червня у столиці
Вранці, 26 червня, у Шевченківському районі Києва прогриміли вибухи. Ракета влучила в дев'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого він спалахнув. Людей діставали з-під завалів рятувальники.
Нардеп Олексій Гончаренко говорив про пуск армії РФ 14 ракет по Києву та області.
Командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що удару по Києву російські окупанти завдали ракетами Х101, їх випустили з бомбардувальників Ту-95 та Ту-160 з акваторії Каспійського моря.
Арестович попереджав про можливість завдання ударів по Києву ЗС РФ протягом усього дня 26 червня.