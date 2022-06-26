По командних пунктах: Арестович пригрозив Росії відповіддю на ракетний обстріл Києва

Радник глави ОП обіцяє, що пересічні громадяни РФ не постраждають. А ось російському військовому командуванню варто бути напоготові.

Збройні Сили України дадуть відповідь російським окупантам за ранкові обстріли ракетами житлового району Києва 26 червня. Про це написав у Facebook радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Кремлівські дурні думають, що ми зламаємося. А ми відповімо. Тільки не по мирних, як ви. По командних пунктах", — попередив він.

Ракетний удар по Києву: початок 26 червня у столиці

Вранці, 26 червня, у Шевченківському районі Києва прогриміли вибухи. Ракета влучила в дев'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого він спалахнув. Людей діставали з-під завалів рятувальники.

Нардеп Олексій Гончаренко говорив про пуск армії РФ 14 ракет по Києву та області.

[ + – ] Російська ракета влучила в дев'ятиповерхівку

Командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що удару по Києву російські окупанти завдали ракетами Х101, їх випустили з бомбардувальників Ту-95 та Ту-160 з акваторії Каспійського моря.

Арестович попереджав про можливість завдання ударів по Києву ЗС РФ протягом усього дня 26 червня.