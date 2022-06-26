По командным пунктам: Арестович пригрозил России ответом на ракетный обстрел Киева

Советник главы ОП обещает, что рядовые граждане РФ не пострадают. А вот российскому военному командованию стоит быть начеку.

Вооруженные силы Украины ответят российским оккупантам за утренние обстрелы ракетами жилого района Киева 26 июня. Об этом написал в Facebook советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

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"Кремлевские дурики думают, что мы поломаемся. А мы ответим. Только не по мирным, как вы. По командным пунктам", — предупредил он.

Ракетный удар по Киеву: начало 26 июня в столице

Утром 26 июня в Шевченковском районе Киева прогремели взрывы. Ракета попала в девятиэтажный жилой дом, в результате он загорелся. Людей доставали из-под завалов спасатели.

Нардеп Алексей Гончаренко говорил о пуске армии РФ 14 ракет по Киеву и области.

[ + – ] Российская ракета попала в девятиэтажку

Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что удар по Киеву российские оккупанты нанесли ракетами Х101, их выпустили с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 из акватории Каспийского моря.

Арестович предупреждал о возможности нанесения ударов по Киеву ВС РФ в течение всего дня 26 июня.