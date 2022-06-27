Ломается хребет режима Путина: Арестович назвал причины удара по ТЦ в Кременчуге

По мнению советника главы ОП, удары по гражданским объектам является местью кремлевского режима за в целом проигранную войну в Украине.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем Telegram-канале прокомментировал нанесение Вооруженными силами РФ ракетного удара по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. По его словам, российская армия перешла к откровенному террору, поскольку в силу новых решений Евросоюза, стран G7 и членов НАТО, кремлевский режим осознает, что война в целом проиграна.

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Арестович считает, что нанесение ударов со стороны ВС РФ по гражданским объектам имеет ряд причин. Первая причина, по мнению советника, не имеет логического объяснения, потому что Кремлю "так хочется". Следующая причина заключается в том, что российские военные мстят за то, что в последнее время ВСУ наносят более точные и результативные удары по противнику.

Далее он отметил, что удары по гражданской инфраструктуре является реакцией Кремля на новые решения ЕС, G7, стран НАТО, которые фундаментально меняют содержание и перспективы войны. Речь идет о гарантированной поддержке Украины мировым сообществом на фоне социальной "просадки" Российской Федерации, когда в условиях санкций она скатывается в "каменно-угольный век".

Также чиновник уточнил, что российская власть переживает психологический надлом по причине разрушенных замыслов победить Украину и из-за понимания того, что война проиграна на конкретном поле боя.

"И непросто проиграна — с хрустом ломается самый хребет путинского режима, его способность продавать миру ресурсы и торговать взамен — страх", — пишет он.

В заключении советник главы ОП написал, что каждый удар российских войск. в результате которого гибнут сотни мирных граждан — пенсионеров и детей, немедленно ускоряет принятие новых решений западных союзников. В частности, он подчеркнул, что саммит "Большой семерки" показал согласие Запада в стремлении пресечь угрозы со стороны Кремля, и для этого были приняты конкретные решения.

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович 26 июня заявил, что Вооруженные силы Украины ответят российским оккупантам за обстрелы ракетами жилого района Киева. По его словам, ответ ВСУ последует не по мирным людям, а по командным пунктам ВС РФ.

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал о деятельности Арестовича в условиях войны. По его словам, функция Арестовича заключается в том, чтобы объяснять психологию войны и прививать надежду украинским гражданам, предотвращая деморализацию общества.