"Наверное, вы видели в соцсетях": в Пентагоне высоко оценили применение HIMARS бойцами ВСУ

В Минобороны США заявили, что они начнут подготовку второй партии РСЗО для передачи Украине вместе с экипажами.

Представитель Минобороны США очень высоко оценил эффективность применения американских РСЗО HIMARS, которые получила Украина. Об этом сообщается в пресс-релизе Пентагона.

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Украинские военные получают материально-техническую помощь от различных стран для противостояния полномасштабному вторжению России.

Как заявил представитель Пентагона, все указывает на то, что Украина эффективно использует РСЗО HIMARS.

"Как вы, вероятно, заметили в социальных сетях, украинцы показывают, что у них есть HIMARS в их стране. Сегодня утром (27 июня, — Фокус), я не буду вдаваться в подробности, но все указывает на то, что они используют их очень хорошо", — заявил представитель.

Поэтому США работают над тем, чтобы передать украинской стороне дополнительные установки HIMARS, однако вдаваться в детали он не стал. Также в скором времени начнется второй этап обучения украинских военных для этих установок.

При этом он добавил, что ВСУ на поле боя эффективно используют не только американскую военную помощь, но и из других партнеров и союзников.

Напомним, 28 июня ВСУ нанесли удар по базе российских войск в Перевальске, что на Луганщине. Боевики "ЛНР" уже заявили, что они отследили РСЗО HIMARS и готовы его уничтожить.