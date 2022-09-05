США больше не боятся, что военная помощь Украине спровоцирует Россию, — СМИ

Журналисты отмечают, что позиция администрации президента США изменилась благодаря тому, что Кремль не смог воплотить свои угрозы, а ВС РФ теряют силу из-за истощающей их войны.

Администрация президента США Джо Байдена вооружает Украину оружием, которое может нанести серьезный урон российским войскам. В отличие от начала вторжения РФ, американские власти не обеспокоены реакцией Кремля. Об этом пишет американское издание The Hill.

Журналисты отмечают, что за последние несколько месяцев Вашингтон подробно рассказывал о передачи новых беспилотников, более мощных ракет и смертоносных ракетных систем на миллиарды долларов. Явная поддержка сильно отличается от первых дней полномасштабной войны России против Украины, когда США не решались перечислить, что именно направляется в страну, чтобы не предупредить и не вызвать гнев Москвы.

Однако все изменилось благодаря тому что, Кремль не смог воплотить свои угрозы.

"Со временем администрация осознала, что может предоставить украинцам более крупное, боеспособное, дальнобойное и тяжелое оружие, а русские никак не отреагировали", — рассказал изданию бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

По его словам, Россию никто не провоцировал, а администрация США с самого начала беспокоилась по этому поводу. Однако страх спровоцировать россиян уменьшился.

The Hill пишут, что смена настроений США частично связанна с тем, Украина превзошла все ожидания международного сообщества, которое считало, что Киев в считанные дни будет оккупирован Россией.

"Думаю, администрация изменила подход в том, как она говорит об оказанной помощи, потому что природа войны изменилась", — сказал Нейтан Селс, бывший заместитель Госсекретаря по вопросам общественной безопасности, демократии и прав человека.

Кроме того, последние разведывательные данные свидетельствуют о том, что РФ остро ощущает влияние западных санкций. А российские войска теряют силу из-за истощающей их войны.

Напомним, 4 сентября американский генерал Бен Ходжес заявил, что Россию ждет "деимпериализация" и прекращение существования. По его словам, Вашингтон должен быть готов к развалу РФ, чтобы не повторять ошибок во времена СССР.

Ранее, 2 сентября МИД РФ пригрозил США превращением в сторону конфликта в войне с Украиной. По словам представителя российского дипломатического ведомства, Москва также может использовать ядерные ракеты, как только почувствует угрозу своему существованию.