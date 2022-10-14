США відправлять Україні новий пакет допомоги на $725 млн: що до нього увійде

За словами чиновника, який має доступ до інформації про пакет допомоги, до нього увійде техніка, яка допомагає ЗСУ продовжити контрнаступ.

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Найближчим часом Україна отримає від США новий транш військової допомоги у розмірі $725 млн. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в уряді.

За інформацією редакції, до чергового пакету допомоги для України увійдуть боєприпаси та армійські всюдиходи Humvee.

Боєприпаси та транспортні засоби вилучать із військових резервів США за спрощеною процедурою. Вона дозволяє постачати в Україну необхідну техніку в доволі короткі терміни, оскільки для цього не потрібне схвалення Конгресу.

До речі, цей пакет – перший після масованих ракетних обстрілів ЗС РФ, під час яких практично більшість українських областей зазнали атак крилатих ракет.

Журналісти також на правах анонімності поговорили з однією з офіційних осіб, яка відповідає за надання нашій країні пакету фінансової та технічної допомоги. Співрозмовник Reuters заявив про те, що пакет розроблений для зміцнення здатності України відбивати контрнаступ Росії. Однак він не містить технічних засобів, які б допомогли Києву захиститися від масових ракетних атак ЗС РФ.

Нагадаємо, Євросоюз збільшить військову допомогу Україні до €3 млрд. Це буде фінансова та матеріальна допомога для Збройних сил України.

Також, на початку вересня стало відомо, що Штати виділили Україні 675 млн доларів військової допомоги та 2,2 млрд доларів довгострокових інвестицій в оборону України та 18 сусідніх країн. Тоді Блінкен запевнив, що Збройні сили України отримають додаткову зброю із запасів Пентагону.