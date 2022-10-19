Лидер Республиканской партии США предупредил, что Украина может остаться без военной помощи

По словам американского политика, большинство республиканцев не поддержат выделение Украине столь масштабной военной помощи. Однако в самой партии мнения разделились.

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Лидер Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти предупредил, что республиканцы не выпишут "карт-бланш" для Украины, если вернут себе большинство. Об этом пишет издание The Washington Post.

Сообщается, что эти слова отражают скептицизм Республиканской партии в отношении военной поддержки Украины.

Комментарии Маккарти, который должен стать спикером, если республиканцы победят в Палате представителей, поднял вопросы об устойчивости американской поддержки Украины, так как все большее количество республиканцев, особенно сторонников Дональда Трампа, считают финансовые расходы за рубежом нецелесообразными.

В Издании напомнили, что Конгресс США уже одобрил выделение десятков миллиардов долларов на помощь Украине, в то время как администрация Байдена отправила оружие и технику из военных запасов на миллиарды долларов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уклонилась от ответа, когда ее спросили о комментариях Маккарти. Вместо этого она поблагодарила лидеров Конгресса за двухпартийную работу по "поддержке Украины".

Член палаты представителей Майкл МакКол, заявил, что обеспечит больший контроль над тем, как расходуются деньги для Украины, если Республиканская партия действительно получит большинство.

"Я действительно думаю, что есть широкая двухпартийная поддержка Украины, но я думаю, если мы получим большинство, вы увидите больше надзора и подотчетности с точки зрения финансирования и того, куда идут деньги", — сказал республиканец из Техаса.

Также Фокус сообщал, что Тегеран посылает инструкторов в Крым для помощи российским военным. По словам журналистов, неизвестно, сколько инструкторов из Ирана работают в оккупированном Крыму. В США уверены, что РФ очень зависима от иранских дронов.

Еще напомним, что ВС РФ ответственны за большинство преступлений в Украине. По словам Эрика Мосса, председателя Независимой международной комиссии по Украине, счет потерянным жизням идет на тысячи. Зафиксированы случаи массовых казней, пыток, изнасилований.

Также сообщалось, что Россия использует новую тактику, чтобы сделать аннексию территорий Украины законной. Журналисты пишут, что Россия использует проблемы изменения климата и экологии, чтобы узаконить на международном уровне аннексию украинских территорий.