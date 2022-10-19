Лідер Республіканської партії США попередив, що Україна може залишитись без військової допомоги

За словами американського політика, більшість республіканців не підтримають виділення Україні такої масштабної військової допомоги. Однак у самій партії думки розділилися.

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Лідер Республіканської партії в Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті попередив, що республіканці не випишуть карт-бланш для України, якщо повернуть собі більшість. Про це пише видання The Washington Post.

Повідомляється, що ці слова показують скептицизм Республіканської партії щодо військової підтримки України.

Коментарі Маккарті, який має стати спікером, якщо республіканці переможуть у Палаті представників, порушив питання про стійкість американської підтримки України, оскільки дедалі більша кількість республіканців, особливо прихильників Дональда Трампа, вважають фінансові витрати за кордоном недоцільними.

У Видання нагадали, що Конгрес США вже схвалив виділення десятків мільярдів доларів на допомогу Україні, тоді як адміністрація Байдена відправила зброю та техніку з військових запасів на мільярди доларів.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр ухилилася від відповіді, коли її запитали про коментарі Маккарті. Натомість вона подякувала лідерам Конгресу за двопартійну роботу з "підтримки України".

Член палати представників Майкл МакКол заявив, що забезпечить більший контроль над тим, як витрачаються гроші для України, якщо Республіканська партія справді отримає більшість.

"Я дійсно думаю, що є широка двопартійна підтримка України, але я думаю, якщо ми отримаємо більшість, ви побачите більше нагляду та підзвітності з погляду фінансування та того, куди йдуть гроші", — сказав республіканець із Техасу.

Також Фокус повідомляв, що Тегеран посилає інструкторів до Криму для допомоги російським військовим. За словами журналістів, невідомо скільки інструкторів з Ірану працюють в окупованому Криму. У США впевнені, що РФ дуже залежить від іранських дронів.

Ще нагадаємо, що ЗС РФ відповідальні за більшість злочинів в Україні. За словами Еріка Мосса, голови Незалежної міжнародної комісії з України, рахунок втраченим життям іде на тисячі. Зафіксовано випадки масових страт, тортур, зґвалтувань.

Також повідомлялося, що Росія використовує нову тактику, щоб зробити анексію територій України законною. Журналісти пишуть, що Росія використовує проблеми зміни клімату та екології, щоб узаконити на міжнародному рівні анексію українських теренів.