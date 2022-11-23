Байден розпорядився виділити Україні військову допомогу у розмірі $400 млн (фото)

Кошти, як повідомляють у Білому домі, спрямують на закупівлю предметів оборонного призначення, а також на підготовку українських військовослужбовців.

Related video

Президент США Джо Байден доручив Державному департаменту надати Україні нову військову допомогу у розмірі $400 млн. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на офіційному сайті Білого дому.

Так, американський президент Джо Байден доручив Держдепу виділити Україні нову військову допомогу у розмірі $400 млн.

Зазначені кошти, як сказано у пресрелізі, будуть спрямовані на закупівлю "предметів оборонного призначення та послуг Міністерства оборони". Крім цього, військова допомога у розмірі $400 млн передбачає підготовку та навчання українських військовослужбовців.

"Я делегую Державному секретареві повноваження відповідно до розділу 506(a)(1) FAA розпорядитися про виділення до 400 мільйонів доларів США на предмети та послуги оборонного призначення Міністерства оборони, військове навчання та підготовку, щоб надати допомогу Україні та приймати рішення, необхідні в відповідно до таких розділів для такого виділення коштів", — йдеться в документі, підписаному Джо Байденом.

[ + – ] Джо Байден розпорядився виділити Україні військову допомогу у розмірі $400 млн

Зазначимо, що 18 листопада Білий дім анонсував виділення нової військової допомоги України. В адміністрації американського президента наголосили, що Джо Байден веде переговори з Конгресом США щодо надання додаткової матеріально-технічної допомоги українським Збройним силам.

Декількома днями раніше в американських ЗМІ з'явилася інформація, що сенатори закликають президента США Джо Байдена надати Україні бойові дрони MQ-1C або Grey Eagle, які допоможуть Києву змінити ситуацію на лінії фронту.