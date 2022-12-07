"Принципиально согласились": Берлин и Варшава решили разместить ЗРК Patriot в Польше

Представитель Минобороны ФРГ заявил, что еще неизвестно, в какой именно части Польши разместят системы, этот вопрос обсуждается.

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Министерство обороны Германии заявило, что Берлин и Варшава достигли соглашения о размещении систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot на территории Польши. Об этом сообщает немецкое издание Tagerspiegel.

Представитель оборонного ведомства ФРГ заявил, что министр обороны Германии Кристин Ламбрехт и ее польский коллега Мариуш Блашак "принципиально согласились" в этом вопросе.

Он отметил, что еще неизвестно, где именно будут размещены эти системы.

"Такие детали, как возможные места для размещения и необходимая инфраструктура, сейчас обсуждаются на техническом уровне", — сказал представитель Минобороны Германии.

Что известно о системах Patriot?

Это американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении армии США и союзников. Он предназначен для обороны от средств воздушного нападения на средних и больших высотах. Системе нужно мало времени для приведения в полную боеготовность. Patriot может вести стрельбу по нескольким целям одновременно, высоко маневрировать и защищаться от помех.

Возможная передача комплексов Украине

21 ноября Германия предложила Польше передать комплексы Patriot после того, как на ее территории упала ракета.

Однако польское руководство отказалось от предложения в пользу Украины. По словам министра обороны Мариуша Блащака, они повысят безопасность на восточной границе страны и защитят от новых жертв и блэкаутов.

Изначально в Кабмине Германии заявляли, что рассмотрят вопрос передачи Patriot Украине. Но 6 декабря министр обороны Польши Мариуш Блашак заявил, что после итогов переговоров с немецкой коллегой было принято решение разместить системы защиты на польской территории, а не передавать его Украине.