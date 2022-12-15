Польский Сейм признал Россию государством-спонсором терроризма

Предыдущее голосование польский Сейм провалил из-за поправки, касающейся авиакатастрофы в Смоленске 2010-го года.

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Сейм Польши принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. "За" проголосовал 231 депутат Сейма. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Издание пишет, что предыдущее голосование по этому вопросу было провалено. Дело в том, что оппозиция не поддержала резолюцию из-за поправки от правящей партии "Право и справедливость", которая обвинила Россию в катастрофе рейса 101 ВВС Польши в Смоленске. Тогда погибли 96 человек, в том числе Президент Республики Польша Лех Качиньский. Оппозиционеры были уверены, что эта поправка может втянуть Польшу в войну.

В материале сказано, что в окончательном тексте резолюции говорится, что Россия систематически нарушает права человека и международное право, нападает на территории других стран, совершает военные преступления и геноцид, занимается враждебной экономической деятельностью, в частности в сфере энергетики.

Кроме того, польский Сейм заявил, что Россия совершает акт международного пиратства, так как блокирует украинские порты и парализует морские коммуникации. В принятом документе говорится, что агрессия России против Украины – это нарушение суверенитета, политической независимости и территориальной целостности страны.

Катастрофа в Смоленске

Катастрофа, которая произошла 10 апреля 2010 года с самолетом Ту-154. Самолет выполнял рейс из Варшавы в российский Смоленск, однако рухнул при заходе на посадку на аэродром. Среди погибших были тогдашний президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария. Кроме того, погибли другие политические деятели, представители польского военного командования. Они летели в Россию с частным визитом в качестве польской делегации на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. Подкомиссия по повторному расследованию при Министерстве обороны Польши пришла к выводу, что настоящей причиной катастрофы являлись преднамеренные взрывы внутри самолета.

Ранее Фокус сообщал, что Берлин и Варшава решили разместить ЗРК Patriot в Польше. Представитель Минобороны ФРГ заявил, что еще неизвестно, в какой именно части Польши разместят системы, этот вопрос обсуждается.