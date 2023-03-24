В ООН розповіли про "страти" ЗС РФ в Україні: омбудсмен Лубінець та МЗС відреагували

Під час презентації доповіді Матильда Богнер заявила, що нібито відомо про "страту" 25 воєнних РФ і вбивства 15 захисників України. Омбудсмен Дмитро Лубінець у відповідь заявив: під час численних зустрічей з ООН цю тему жодного разу не порушували. А МЗС Києва звинуватило організацію у рівнянні жертви та агресора.

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У п'ятницю, 24 березня, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що в процесі війни з РФ обидві країни порушували права воєннополонених. Зокрема, відомо про "страту" росіян та вбивство українців. Про це розповіла голова Місії Матильда Богнер під час відповідної презентації.

"Ми глибоко стурбовані зафіксованими нами довільними стратами до 25 російських воєннополонених та осіб, які припинили участь у воєнних діях, вчинених Збройними силами України. Часто це відбувалося відразу після захоплення в полон у полі бою. Хоча нам відомо, що органи влади України розпочали розслідування щодо п'яти випадків, які охоплюють 22 жертви, у нас немає даних про жодні судові розгляди щодо ймовірних винуватців", – сказала вона.

У цій же доповіді йдеться, що близько 110 російських воєннополонених нібито розповіли про тортури або жорстоке поводження з боку воєннослужбовців ЗСУ та СБУ, а також меншою мірою співробітників пенітенціарних установ.

"Більшість таких випадків відбувалася на перших етапах затримання та допиту. Воєннополонених били, стріляли в ноги, завдавали поранень кінцівок ножами, катували електричним струмом, погрожували сексуальним насильством або смертю, зокрема проводячи імітації страти", – додала Богнер.

Страти воєннополонених: що в ООН думають про злочини РФ

Голова Матильда Богнер каже, що більшість українських воєннополонених, які потрапили в полон під час бою, перед інтернуванням зазнавали тортур і жорстокого поводження.

"Що стосується поводження з українськими воєннополоненими — ми також глибоко стурбовані довільними стратами 15 українських воєннополонених незабаром після того, як їх захопили в полон російські війська. ПВК "Вагнер" здійснила 11 з таких страт. Воєнні РФ і співробітники ФСБ катували їх для отримання воєнної інформації залякування, приниження та помсти", – сказала вона. У доповіді також описано випадок смерті захисника України через отримані рани від тортур. Глава місії ООН стверджує, що умови утримання українських воїнів були шокуючими: деякі з них помирали через брак медичної допомоги.

Як на звинувачення ООН у "стратах" відреагували в Україні

Український омбудсмен Дмитро Лубінець відкинув звинувачення ООН, заявивши, що за час численних зустрічей глава місії жодного разу не порушувала питання російських воєннополонених.

"Дивно, що під час неодноразових особистих зустрічей з главою Комісії Матильдою Богнер і постійною координатором системи ООН в Україні Денізом Брауном, жодного разу ними не було порушено питання поводження з російськими військовополоненими… Ще раз наголошую – Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права та відкрита для міжнародних організацій", – написав він.

Водночас МЗС України також негативно відреагувало на публікацію доповіді ООН з прав людини в Україні.

"Вважаємо неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії. Українська сторона розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, які можуть розглядатися як рівняння жертви та агресора", – йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, що напередодні незалежна міжнародна комісія при ООН опублікувала звіт про розслідування злочинів росіян в Україні під час повномасштабної війни. У документі підтверджуються факти скоєння воєнних злочинів та зазначаються ознаки злочинів проти людяності. Однак голова комісії Ерік Месе заявив, що експерти ООН не виявили доказів щодо скоєння Росією геноциду в Україні.

Також Фокус розповідав, що з 1 квітня Росія терміном на один місяць займе місце голови в Раді безпеки ООН. Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павлюченко у коментарі Фокусу розповів, які повноваження у зв'язку з цим будуть мати країна-агресора.