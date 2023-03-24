ООН обвинила Украину и РФ в казнях военнопленных: омбудсмен и МИД Киева отреагировали

Во время презентации доклада Матильда Богнер заявила, что якобы известно о "казнях" 25 военных РФ и убийствах 15 защитников Украины. Омбудсмен Дмитрий Лубинец в ответ заявил — во время многочисленных встреч с ООН эту тему ни разу не поднимали. А МИД Киева обвинил организацию в уравнении жертвы и агрессора.

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В пятницу, 24 марта, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине опубликовала доклад, в котором говорится, что в ходе войны с РФ обе страны нарушали права военнопленных. В частности, известно про "казни" россиян и убийство украинцев. Об этом рассказала глава Миссии Матильда Богнер в ходе соответствующей презентации.

"Мы глубоко обеспокоены зафиксированными нами произвольными казнями до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, совершенных Вооруженными силами Украины. Часто это происходило сразу после захвата в плен в поле боя. Хотя нам известно, что органы власти Украины начали расследование в отношении пяти случаев, которые охватывают 22 жертвы, у нас нет данных ни о каких судебных разбирательствах относительно вероятных виновников", – сказала она.

В этом же докладе говорится, что около 110 российских военнопленных якобы рассказали о пытках или жестоком обращении со стороны военнослужащих ВСУ и СБУ, а также, в меньшей степени, сотрудников пенитенциарных учреждений.

"Большинство таких случаев происходило на первых этапах задержания и допроса. Военнопленных избивали, стреляли в ноги, наносили ранения конечностей ножами, пытали электрическим током, угрожали сексуальным насилием или смертью, в том числе проводя имитации казни", – добавила Богнер.

Казни военнопленных: что в ООН думают о преступлениях РФ

Глава Мисси Матильда Богнер говорит, что большинство украинских военнопленных, попавших в плен во время боя, перед интернированием подвергались пыткам и жестокому обращению.

"Что касается обращения с украинскими военнопленными – мы также глубоко обеспокоены произвольными казнями 15 украинских военнопленных вскоре после того, как они были захвачены в плен российскими войсками. ЧВК "Вагнер" осуществила 11 из таких казней. Военные РФ и сотрудники ФСБ пытали их для получения военной информации, запугивания, унижения и мести", – сказала она.

В докладе также описан случай смерти защитника Украины из-за полученных ран от пыток. Глава миссии ООН утверждает, что условия содержания украинских воинов были шокирующими: некоторые из них умирали из-за нехватки медицинской помощи.

Как на обвинения ООН в "казнях" отреагировали в Украине?

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отверг обвинения ООН, заявив, что за время многочисленных встреч глава миссии ни разу не поднимала вопрос российских военнопленных.

"Удивительно, что во время неоднократных личных встреч с главой миссии Матильдой Богнер и постоянной координатором системы ООН в Украине Денизом Брауном, ни разу ими не был поднят вопрос обращения с российскими военнопленными… Еще раз подчеркиваю – Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций", – написал он.

В то же время МИД Украины также негативно отреагировал на публикацию доклада ООН по правам человека в Украине.

"Считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет избегать любых шагов, которые могут рассматриваться как уравнение жертвы и агрессора", – говорится в заявлении МИДа.

Напомним, что накануне независимая международная комиссия при ООН опубликовала свой отчет о расследовании преступлений россиян в Украине во время полномасштабной войны. В документе подтверждаются факты совершения военных преступлений и указываются признаки преступлений против человечности. Однако глава комиссии Эрик Месе заявил, что эксперты ООН не обнаружили доказательств совершения Россией геноцида в Украине.

Также Фокус рассказывал, с 1 апреля Россия сроком на один месяц займет место председателя в Совете безопасности ООН. Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в комментарии Фокусу рассказал, какие полномочия в связи с этим будут у страны-агрессора.