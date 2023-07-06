Дипломатия с Лавровым: экс-чиновники США тайно договаривались с Кремлем по Украине, — СМИ

Администрация президента США знала о контактах с российскими чиновниками. При этом действующие чиновники не возражали против переговоров, но и не принимали в них участие.

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Весной 2023 года состоялась серия тайных встреч американских экс-чиновников с российскими чиновниками, учеными и аналитиками. Встречи инициировали, чтобы выяснить: какие условия для мирного соглашения являются приемлемыми для президента России Владимира Путина. Об отдельных деталях переговоров британскому телеканалу NBC News рассказали шесть анонимных источников среди действующих и бывших чиновников из администрации президента США Джо Байдена.

Кто участвовал в тайных переговорах

По словам источников, к общению с российской стороны присоединился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кроме него, с американцами также говорили люди, которые либо имеют контакты с кремлевскими чиновниками, либо напрямую контактируют с Путиным. При этом других имен, кроме Лаврова, названо не было.

С американской стороны к переговорам присоединились экс-чиновники из Белого дома — специалисты по международным отношениям и нацбезопасности, эксперты по вопросам России и Европы. Все они отказались комментировать под запись что-либо, что касается контактов с Москвой.

Отмечается, что подобный тип переговоров называют "дипломатией второго уровня". В подобного типа дипломатии участвуют переговорщики так называемого "второго эшелона" — они налаживают "мосты" для дальнейшего сотрудничества. При этом о существовании подобных контактов и о ходе переговоров знали в администрации Байдена, но не вмешивались в процесс.

Встреча с Лавровым состоялась в апреле 2023 года в Нью-Йорке. Также известно, что один бывший работник Белого дома тайно летал в Москву.

Что было предметом обсуждения тайной дипломатии США и России

Источники NBC News перечислили темы, которых касались во время общения:

судьба оккупированных Россией украинских территорий;

рассмотрение вариантов, если эти территории ВСУ никогда не освободят;

поиск "компромисса", который удовлетворил бы и Украину, и Россию.

Ни один из участников кулуарных переговоров не согласился рассказать детали общения. Но телеканал получил комментарий от неназванного представителя Офиса президента Зеленского.

Представитель заявил, что позиция Украины остается неизменной: невозможно вести переговоры о ее судьбе без нее. При этом напомнил, что позицию не раз озвучивали — "не анонимно, а публично".

Позиция Офиса президента Зеленского относительно "дипломатии второго эшелона"

Отметим, в конце июня в немецких СМИ опубликовали предположение, что Украина якобы готова к мирным переговорам с Россией уже в июле 2023 года. При этом отмечалось, что имеется в виду встреча с представителями стран Глобального Юга — Африки, Южной Америки, Азии.

Тогда же стало известно о формате возможных контактов: ЮАР и ОАЭ предлагали общение на уровне парламентариев.

В мае вопрос переговоров подняли чиновники ЕС. В заявлениях европейцев отмечалось, что обе страны должны выступать на равных.

Напоминаем, министр обороны Алексей Резников обнародовал заявление, в котором намекнул на возможное мирное соглашение с Россией. Однако назвал одно из условий, которое должен выполнить Кремль: отказаться от планов так называемой "СВО".

Кроме того, озвучена еще одна версия относительно того, на какой почве могут встретиться Зеленский и Путин. Предполагают, что президенты будут общаться на тему зерна, удобрений и обмена пленными.