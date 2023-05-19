В ЕС выступили против переговоров между РФ и Украиной на равных условиях: Медведев отреагировал

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала Формулу мира Владимира Зеленского. Экс-президент России назвал ее за это "теткой" и отверг возможность переговоров с "нацистским государством".

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Украина и Россия не должны искать мирное решение на равных условиях. Об этом 19 мая заявила во время саммита "Большой семерки" (G7) в Японии президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Украинцы больше всего хотят мира — но, конечно, справедливого. Мирные переговоры, отождествляющие агрессора и жертву, должны быть отвергнуты. Мы должны поддержать усилия президента Зеленского, чтобы получить поддержку его Формулы мира", — сказала она.

Чиновница подчеркнула, что координационная платформа G7 помогла закрыть бюджетный дефицит в Украине и должна продолжать стабильно поддерживать страну после 2023 года. Она отметила, что для лишения России доступа к передовым товарам и технологиям ЕС запретил почти 55% экспорта и более 60% импорта со страной-агрессоркой по сравнению с показателями до полномасштабного вторжения.

"Экспорт высоких технологий в третьи страны, от микропроцессоров и датчиков для российских крылатых ракет до чипов в военном коммуникационном оборудовании, пробирается в Россию и заканчивается оружием, которое используется против Украины на поле боя. Мы должны положить этому конец. Таким образом, наши новые меры ЕС будут направлены на обход или уклонение операторов в этих и других странах", — заверила глава Еврокомиссии.

В РФ ответили представительнице Евросоюза

На заявление Урсулы фон дер Ляйен эмоционально отреагировал в соцсетях заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал чиновницу гинекологом, что "притворяется руководительницей ЕС".

"Тетка сказала, что переговоры России и Украины на равных должны быть отвергнуты. Конечно, это так. Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением? Говорить можно только с хозяевами", — написал он.

"Хозяином" Украины Медведев считает США. Однако об условиях послевоенного мироустройства, по его мнению, говорить с американцами еще рано.

"Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны", — подчеркнул чиновник страны-агрессорки.

Пост Дмитрия Медведева в ответ на заявление Урсулы фон дер Ляйен Фото: скриншот

Напомним, в СНБО Украины подтвердили, что Владимир Зеленский будет присутствовать на встрече лидеров стран G7.

Премьер Великобритании Риши Сунак сообщил, что "Большая семерка" приняла решение о запрещении всего импорта алмазов, меди, алюминия и никеля из России.