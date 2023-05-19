"Будут приниматься очень важные вещи": Данилов подтвердил, что Зеленский посетит саммит G7

Секретарь СНБО объяснил, что президент будет отстаивать интересы Украины. По его мнению, иностранные лидеры по другую сторону океана не осознают событий на территории страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский лично посетит саммит "Большой семерки" (G7) в Хиросиме, в Японии. Это подтвердил в эфире теле-марафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 19 мая.

"Кто сомневался, что наш президент там будет присутствовать. Мы были уверены, что наш президент там, где нужно, в любой точке мира, будет находиться, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны", — сказал он.

Секретарь СНБО объяснил необходимость присоединения Зеленского к встрече лидеров стран G7 тем, что политики, находясь "где-то далеко, за океаном", не понимают ситуацию в Украине.

"Там будут приниматься очень важные вещи, поэтому именно физическое присутствие нашего президента является абсолютно важной вещью для того, чтобы отстаивать именно наши интересы — объяснять, предоставлять четкие предложения и четкую аргументацию по событиям, происходящим на территории нашей страны", — объяснил он.

По словам Данилова, сейчас Украина "на радарах" у всех стран. Чиновник подчеркнул, что российско-украинская война влияет на весь мир.

Однако, несмотря на слова секретаря о физическом присутствии Зеленского, пресс-служба СНБО отметила 19 мая, что президент посетит встречу лидеров стран G7 в онлайн-режиме.

Напомним, 19 мая в СМИ сообщили, что Владимир Зеленский отправится в Хиросиму и присоединится к саммиту G7.

Ранее, 18 мая, СМИ писали, что лидеры стран "Большой семерки" обсудят "идею международного мирного саммита по поводу Украины" в Японии.