Зеленский посетит саммит "Большой семерки" в Хиросиме, — Bloomberg

По данным журналистов, президент Украины по дороге в Японию остановится в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств.

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Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Хиросиму, Япония, чтобы лично присоединиться к лидерам стран "Большой семерки" (G7). Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает американский телеканал Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как выяснили журналисты, Зеленский полетит в Японию на военном самолете США. Перед этим планируется остановка в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств.

Японские официальные лица ранее заявляли, что Зеленский присоединится к остальным лидерам G7 — они добавили дополнительное заседание по Украине в воскресенье, чтобы учесть график украинского лидера.

"Визит в Хиросиму, где 78 лет назад произошла первая ядерная атака, особенно символичен, учитывая периодические угрозы президента России Владимира Путина применить атомное оружие в Украине", — говорится в сообщении

Лидеры стран "Большой семерки" проведут переговоры о дальнейших ответных мерах на вторжение России в Украину в ходе встреч, которые начались в пятницу, 19 мая.

По данным журналистов, страны согласятся работать вместе для отслеживания российских алмазов, но не будут вводить прямой запрет на прибыльную торговлю драгоценными камнями.

"Шквал санкций ограничил рост экономики, но не смог сдержать военное нападение Путина на Украину, а российская экономика опирается на экспорт сырьевых товаров и энергоносителей в страны, не входящие в "Большую семерку", — пишет Bloomberg.

Напомним, днем ранее, 18 мая, сообщалось, что лидеры G7 во время запланированного на текущей неделе саммита в Японии планируют поднять вопрос проведения мирного саммита по Украине.

Ранее, 15 мая, стало известно, что лидеры государств "Большой семерки", на саммите на этой неделе будут обсуждать ужесточение санкций в отношении России.

Напомним также, 24 февраля 2023 года, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие во встрече G7 в онлайн-режиме.