Зеленський відвідає саміт "Великої сімки" у Хіросімі, — Bloomberg

За даними журналістів, президент України дорогою до Японії зупиниться в Саудівській Аравії для участі у саміті Ліги арабських держав.

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Президент України Володимир Зеленський вирушить до Хіросіми, Японії, щоб особисто приєднатися до лідерів країн "Великої сімки" (G7). Про це у п'ятницю, 19 травня, повідомляє американський телеканал Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Як з'ясували журналісти, Зеленський полетить до Японії військовим літаком США. Перед цим планується зупинка у Саудівській Аравії для участі у саміті Ліги арабських держав.

Японські офіційні особи раніше заявляли, що Зеленський приєднається до решти лідерів G7 — вони додали додаткове засідання щодо України в неділю, щоб врахувати графік українського лідера.

"Візит до Хіросіми, де 78 років тому відбулася перша ядерна атака, особливо символічний, враховуючи періодичні загрози президента Росії Володимира Путіна застосувати атомну зброю в Україні", — йдеться у повідомленні.

Лідери країн "Великої сімки" проведуть переговори про подальші заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну в процесі зустрічей, які почалися в п'ятницю, 19 травня.

За даними журналістів, країни погодяться працювати разом для відстеження російських алмазів, але не вводитимуть прямої заборони на прибуткову торгівлю дорогоцінним камінням.

"Шквал санкцій обмежив зростання економіки, але не зміг стримати військовий напад Путіна на Україну, а російська економіка спирається на експорт сировинних товарів та енергоносіїв до країн, які не входять до "Великої сімки", — пише Bloomberg.

Нагадаємо, днем раніше, 18 травня, повідомлялося, що лідери G7 під час запланованого цього тижня саміту в Японії планують порушити питання проведення мирного саміту по Україні.

Раніше, 15 травня, стало відомо, що лідери держав "Великої сімки", на саміті цього тижня обговорюватимуть посилення санкцій щодо Росії.

Нагадаємо також, 24 лютого 2023 року, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у зустрічі G7 в онлайн-режимі.