Удар по енергетиці та експорту РФ: країни G7 посилять санкції проти Кремля, — Reuters

За даними видання, нові обмеження будуть спрямовані на викорінення ухилення від санкцій за участю третіх країн, а також на підрив майбутнього виробництва енергії у Росії та стримування торгівлі.

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Лідери держав "Великої сімки" (G7), які перебувають у Японії на саміті цього тижня, обговорять посилення санкцій щодо Росії. Очікується, що ці заходи будуть спрямовані на те, щоб перешкоджати використанню енергетичних та експортних ресурсів для підтримки бойових дій Москви. Про це повідомляє видання Reuters.

Основною метою нових заходів є запобігання ухилянню від санкцій за участю третіх країн та стримування виробництва енергії в Росії, яке може бути використане у військових цілях Кремля. Крім того, заходи будуть спрямовані на підрив торговельних відносин, які можуть підтримувати російську армію.

Дипломати зі США висловили сподівання, що країни-члени G7 погодяться на зміну свого підходу до санкцій, зокрема, щоб для деяких категорій товарів була встановлена автоматична заборона на експорт, якщо вони не входять до списку дозволених. Адміністрація Байдена раніше підштовхувала союзників G7 до зміни підходу групи до санкцій, які сьогодні дозволяють продавати до Росії всі товари, якщо вони явно не занесені до чорного списку.

Ця зміна може ускладнити пошук проломів у режимі санкцій для Москви.

Однак, попри це, союзники поки що не згодні на використання нового підходу, обговорюється можливість застосування презумпції заборони на експорт у найбільш чутливих галузях для російських військових.

Але конкретні сфери, в яких діятимуть ці нові правила, все ще перебувають у стадії обговорення.

"Ви повинні очікувати, що в кількох областях, особливо щодо оборонно-промислової бази Росії, відбудуться зміни до презумпції", — сказав анонімний американський чиновник.

Точне формулювання спільних заяв лідерів G7 ще підлягає обговоренню та коригуванню, перш ніж воно буде оприлюднене під час саміту. У G7 входять США, Японія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Великобританія.

Нагадаємо, що 8 травня Голова Єврокомісії Урсула фонд дер Ляєн направила державам-членам блоку пропозицію щодо 11-го пакету санкцій проти Росії, вона спрямована на перекриття можливості обходу обмежень.

Крім того, 21 квітня у МЗС Туреччини пояснили, чому не вводять санкції проти РФ. Керівник відомства Мевлют Чавушоглу натякнув, що позиція країни щодо російсько-української війни найбільш об'єктивна у світі. Він заявив, що, попри підтримку України, турки мають ставити власні інтереси понад усе.