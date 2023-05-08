"Знищити лазівки обходу обмежень": Єврокомісія запропонувала 11-й пакет санкцій проти РФ , — Reuters

Пропозиція, як повідомляють журналісти, спрямована на боротьбу з обходом наявних торгових обмежень через треті країни після того, як ЄС назвав Китай, Туреччину, ОАЕ, країни Центральної Азії та Кавказу потенційними винуватцями.

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Глава Єврокомісії Урсула фонд дер Ляєн направила державам-членам блоку пропозицію щодо 11-го пакету санкцій проти Росії, спрямованого на перекриття можливості обходу обмежень. Про це заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер сьогодні, 8 травня, пише Reuters.

За даними видання, Єврокомісія запропонувала внести до чорного списку кілька китайських компаній і обмежити експорт у країни, які в будь-який спосіб причетні до допомоги РФ у пошуку лазівок від санкцій.

Очікується, що сьогодні, 8 травня, 27 країн-членів ЄС мають погодитися на введення нових санкцій, а в середу буде перше обговорення пропозиції.

Ця пропозиція нібито спрямована на боротьбу з обходом наявних торгових обмежень через треті країни, а йдеться про Китай, Туреччину, ОАЕ, а також країни Центральної Азії та Кавказу. За словами дипломатів, знайомих із цією пропозицією, активи семи компаній у Китаї будуть заблоковані в ЄС, що стане першим для блоку покаранням Китаю за звинувачення Пекіна у війні Росії в Україні.

Financial Times у своєму сьогоднішньому матеріалі пише, що санкції будуть проти Semiconductors і King-Pai Technology, що базуються в материковому Китаї, а також Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry й Alpha Trading Investments у Гонконгу.

За словами джерел, серед тих, хто буде доданий до чорного списку, також будуть особи, яких підозрюють у причетності до депортації українських дітей і переміщенні культурних цінностей у Росію із зони бойових дій в Україні.

"На цю мить це будуть порожні посудини, які потім можна буде наповнити в міру потреби. Річ у тому, щоб ніколи не використовувати її, спочатку піти на дипломатичний контакт і запропонувати технічну допомогу", — сказав один із дипломатів ЄС.

Водночас є припущення, що обговорення можуть затягнутися, оскільки ця пропозиція може порушити економічні та політичні зв'язки.

Нагадаємо, 21 квітня в МЗС Туреччини пояснили, чому не вводять санкції проти РФ. Керівник відомства Мевлют Чавушоглу натякнув, що позиція країни щодо російсько-української війни найоб'єктивніша у світі. Він заявив, що, попри підтримку України, турки мають ставити власні інтереси понад усе.

Також в Австрії 21 квітня озвучили суму заморожених російських активів. Із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Австрія заморозила близько 2 мільярдів євро фінансових активів РФ. Глава фінансового відомства Магнус Бруннер заявив, що застосування антиросійських економічних санкцій відповідає інтересам Австрії та інших країн Європейського Союзу.