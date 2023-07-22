Москва еще не готова: в Госдепе рассказали, когда могут начаться мирные переговоры (видео)

По мнению Энтони Блинкена, мирные переговоры станут возможны, когда изменится мышление Владимира Путина.

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Москва на данный момент не демонстрирует никакой готовности начать переговорный процесс, так как президент РФ Владимир Путин убежден, что может "пережить Украину" и всех ее сторонников. Об этом 21 июля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Во время проведения Форума по безопасности в Аспене Блинкен сказал, что перед Западом с одной стороны стоит задача разубедить главу Кремля в этом, а с другой — продолжать оказывать поддержку Украине.

"Жизненно важно, чтобы мы разубедили его в этом представлении. Это относится к поддержке, которую многие из нас оказывают Украине прямо сейчас, но это также относится к чему-то очень важному, что мы сделали всего пару недель назад на Вильнюсском саммите и по его окончании", — заявил американский дипломат.

По его словам, решения относительно поддержки Украины, которые были приняты на последнем саммите НАТО, дали четкий сигнал Путину о том, западные союзники никуда не уйдут и помогут Украине нарастить свой потенциал, чтобы Россия не смогла повторить свое вторжение.

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Также Блинкен добавил, что перспектива мирных переговоров может появиться после того, как Путин поменяет свое мышление.

"На данный момент мы этого не видим", — отметил он.

В свою очередь Вашингтон первый бы откликнулся на мирные переговоры, если бы увидел, что Москва в них заинтересована.

"Ну, возможно, вторыми, ведь я подозреваю, что украинцы были бы первыми. Ни у кого нет большего желания, чтобы эта война закончилась поскорее, чем у украинцев. Они ежедневно становятся жертвами российской агрессии", — подчеркнул Блинкен.

Энтони Блинкен о перспективах мирных переговоров по Украине (смотреть с 22:25)

Напомним, по информации французской газеты Le Monde, Индия и Франция намерены разработать мирный план по завершению полномасштабной войны в Украине. Сообщалось, что мирные инициативы Дели будут отличаться от предложений Китая, а также стран Латинской Америки, Африки и Азии.