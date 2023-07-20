Террор с намеком на мир. Как Россия ударами по Одессе и Николаеву склоняет Украину к переговорам

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Начинает прорисовываться цель российских ударов по Одессе. Понятно, этот террор связан с разрывом "Зерновой сделки", но в чем суть ударов по городу, который был основным зерновым хабом? Суть проста — возобновление зернового диалога, но на условиях России.

Причем не просто на условиях России, а при непосредственном прямом контакте Киева и Москвы. Ведь "Зерновое соглашение", как таковое, заключалось между Украиной, Турцией и ООН. В этом треугольнике места России не было. Да, она там тоже что-то подписывала с ООН и Турцией, но юридически российский статус в соглашении был номинальным.

Теперь же Россия хочет другого статуса в этом соглашении и пытается добиться его заключения единственным ей известным методом — террором. Но и это на самом деле еще не конечная цель террористов.

Прямые переговоры с Украиной — вот цель ударов по Одессе и Николаеву Фото: Скрин видео

По сути, если России удастся принудить Украину пойти на такое соглашение, через двусторонний контакт, пусть и с участием ООН и Турции, для Москвы это станет первым шагом в попытке принудить Киев к диалогу о "перемирии", так критически необходимого российским оккупационным войскам.

То есть многоходовка Кремля предельно понятна — через террор заставить Украину пойти на первую, казалось бы, не столько критически важную сделку, а через нее, принудить к тому, чего оккупанты добиваются с 2022 года, чтобы в период паузы восстановить и накопить силы.

Бесспорно, ни на какие переговоры с оккупантами нельзя идти. Они слабеют и чувствуют это, пауза им критически нужна и не имея возможности заставить мир напрямую, они ищут обходные пути. Но эти обходные пути и террор лишь подчеркивают плачевность и конвульсивность положения террористов.

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