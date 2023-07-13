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Мнения Российско-украинская война

Россия готовит удар 24 августа. О чем говорит "ракетное молчание" врага в последние дни

В последнее время Россия практически отказалась от тактики ракетных ударов, сосредоточившись на 'шахедах'. Военный эксперт Александр Коваленко предполагает, что это недаром, что идет накопление ракет...

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военный эксперт
eye 147
ракеты, ракетный удар
Фото: The Japan Times | Похоже, Россия надеется сделать нечто подобное на День Независимости Украины
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Никто не сомневался, что в ночь на 12 июля Россия организует очередной налет дронов-камикадзе Shahed-136.

В этот раз по Украине было задействовано 15 дронов, из которых 11 было сбито. В свою очередь, ракет как не было, так и нет. Что с ними не так?

Но вернемся к Shahed-136.

С 1 по 12 июля РОВ задействовали в Украине 81 дрон-камикадзе. За тот же период в июне РОВ использовали 79 дронов. В свою очередь, в мае было применено 98 Shahed-136.

шахеды, дроны-камикадзе, беспилотники Fullscreen
В июле главным оружием воздушного российского террора стали "шахеды"

Фактически, в то время, как применение ракет минимизировано в первой половине июля, дроны-камикадзе используются стабильно.

Что же касается ракет, то их минимальное применение в ходе обстрелов в начале июля говорит не столько об отсутствии их как таковых или проблемах производства, сколько о накоплении БК. Особенно авиационных КР Х-101/555, отсутствие в ходе обстрелов которых наблюдается с 24 июня.

Это исключительно мой вывод, но, как мне кажется, РОВ готовятся к августу, особенно ко Дню Независимости Украины. Так это или нет, увидим в ближайшие дни, но факт остается фактом — значительная пауза в применении ракет при любых планах врага говорит именно о накоплении.

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Ракетная атака на Львов: россияне используют "Калибры", чтобы накопить Х-101/555
Ракетная атака на Львов: россияне используют "Калибры", чтобы накопить Х-101/555