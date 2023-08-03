Не тільки Саудівська Аравія: ЗМІ назвали дати і місця найближчих переговорів щодо України

За даними видання Politico, мирні переговори можуть відбутися на полях Генеральної асамблеї ООН або на саміті G20 в Індії.

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На вихідних 5-6 серпня відбудеться зустріч світових лідерів у Саудівській Аравії, де обговорять мирний план України. Водночас світові лідери можуть обговорити ситуацію в Україні на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні, а також на саміті G20, який заплановано в Індії того самого місяця. Про це 2 серпня писало американське медіа Politico.

Повідомляється, що зустріч глав держав буде наступним кроком після саміту політичних радників, який відбувся в Копенгагені, де сторони не змогли ухвалити спільну заяву щодо України.

На думку видання, Україна розглядає цю зустріч як "попередницю" мирного саміту, який був раніше анонсований.

Крім того, за словами західних чиновників, переговори щодо України можуть відбутися на полях Генеральної асамблеї ООН або на саміті G20 в Індії, запланованому на 9-10 вересня.

Але головне питання, на думку журналістів, полягає в тому, чи з'явиться на зустрічі в Саудівській Аравії Китай.

"Важливо, що зробить Китай. Більшість учасників минулої зустрічі шкодували, що Китай не взяв у ній участі", — сказав один із високопоставлених європейських чиновників, які брали участь у підготовці зустрічі.

Нагадаємо, 2 серпня речник Державного департаменту США Метью Міллер, коментуючи той факт, що Росія не братиме участі в мирних переговорах у Саудівській Аравії, зазначив, що Кремль поки що не готовий обговорювати речі, які стосуються дипломатичного завершення війни.

Нагадаємо також, 30 липня було анонсовано мирні переговори щодо України в Саудівській Аравії без участі Росії. Однією з головних цілей цієї зустрічі є залучення Китаю до мирної формули та інформування тих країн, де у РФ більше впливу, ніж в України.