Украина благодаря ИПСО могла вывести с фронта 17 тысяч оккупантов: в ГУР отреагировали

По словам американского генерал-лейтенанта Джонатана Браги, подрыв боевого духа противника является традиционной военной деятельностью. Для этого используется колоссальное количество методов.

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Украина могла вывести с поля боя не менее 17 тысяч российских оккупантов. В этом помогли различные информационные операции. Об этом в интервью Business Insider рассказал глава Командования специальных операций армии США генерал-лейтенант Джонатан Брага.

По его словам, их не пришлось даже ликвидировать физически, ведь воины ВС РФ ушли с передовой самостоятельно и не предоставляют никакой угрозы. Связано это с кампанией спецслужб по деморализации противника.

"На тактическом уровне подрыв воли и морального духа отдельных солдат, подрыв общего потенциала подразделения – это неотъемлемая и традиционная военная деятельность, направленная на то, чтобы посеять сомнения в сознании противника", — заявил Джонатан Брага.

Отдельно американский генерал отметил, что существует огромное количество методов, которые украинские спецслужбы якобы могут использовать для распространения низкого боевого духа среди оккупационной армии.

Джонатан Брага вспомнил о жестоких методах РФ, когда солдат казнят за то, что они отказываются выполнять приказы и отступают. Кремль пытается противодействовать информационным кампаниям, но особого результата нет.

Оккупанты бегут из-за ИПСО: реакция ГУР

Журналисты LIGA.net обратились за комментарием к представителю Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрею Юсову. Он не смог подтвердить эту информацию, однако намекнул, что работа украинской стороны продолжается.

"Мы не будем комментировать цифры, но Украина, конечно, работает в этом направлении", — заявил разведчик.

Напомним, 6 сентября Андрей Юсов рассказал, как РФ использует ИПСО против Украины. По его словам, в Кремле по-прежнему пытаются расколоть украинскую общественность и осуществляют попытки подрыва доверия к ВСУ и власти. Свои нарративы РФ продвигает и на Западе.