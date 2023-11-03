Україна завдяки ІПСО могла вивести з фронту 17 тисяч окупантів: у ГУР відреагували

За словами американського генерал-лейтенанта Джонатана Браги, підрив бойового духу противника є традиційною військовою діяльністю. Для цього використовується колосальна кількість методів.

Related video

Україна могла вивести з поля бою щонайменше 17 тисяч російських окупантів. У цьому допомогли різні інформаційні операції. Про це в інтерв'ю Business Insider розповів глава Командування спеціальних операцій армії США генерал-лейтенант Джонатан Брага.

За його словами, їх не довелося навіть ліквідувати фізично, адже воїни ЗС РФ пішли з передової самостійно і не становлять жодної загрози. Пов'язано це з кампанією спецслужб із деморалізації противника.

"На тактичному рівні підрив волі та морального духу окремих солдатів, підрив загального потенціалу підрозділу — це невід'ємна і традиційна військова діяльність, спрямована на те, щоб посіяти сумніви у свідомості противника", — заявив Джонатан Брага.

Окремо американський генерал зазначив, що існує величезна кількість методів, які українські спецслужби начебто можуть використовувати для поширення низького бойового духу серед окупаційної армії.

Джонатан Брага згадав про жорстокі методи РФ, коли солдатів страчують за те, що вони відмовляються виконувати накази і відступають. Кремль намагається протидіяти інформаційним кампаніям, але особливого результату немає.

Окупанти тікають через ІПСО: реакція ГУР

Журналісти LIGA.net звернулися по коментар до представника Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрія Юсова. Він не зміг підтвердити цю інформацію, проте натякнув, що робота української сторони триває.

"Ми не будемо коментувати цифри, але Україна, звісно, працює в цьому напрямку", — заявив розвідник.

Нагадаємо, 6 вересня Андрій Юсов розповів, як РФ використовує ІПСО проти України. За його словами, у Кремлі, як і раніше, намагаються розколоти українську громадськість і здійснюють спроби підриву довіри до ЗСУ та влади. Свої наративи РФ просуває і на Заході.