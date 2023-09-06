"Для пропаганди немає нічого святого": Юсов розповів, як РФ використовує ІПСО проти України

За словами представника ГУР, у Кремлі, як і раніше, намагаються розколоти українську громадськість і здійснюють спроби підриву довіри до ЗСУ та влади. Свої наративи РФ просуває і на Заході.

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Крім битв на передовій, зараз триває активна фаза інформаційної війни, де Російська Федерація намагається перехопити ініціативу і використовує для цього найрізноманітніші методи. Про них розповів представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов в інтерв'ю "Укрінформ" 6 вересня.

За його словами, ключові напрямки російської пропаганди і спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти українців не змінюються: спроба демотивувати народ, розколоти громадськість і підірвати довіру до ЗСУ та влади.

На початку повномасштабного вторгнення противник уже намагався їх використати, однак це не допомогло і народ залишався згуртованим. Зараз росіяни знову активізувалися.

"Росія також використовує різні болючі теми, зокрема трагедії сімей військовополонених. Зверніть увагу, з яким звірячим маніакальним смаком вони підхоплюють і транслюють усі, навіть найменші, публічні акції сімей українських військовополонених. Для російської пропаганди немає нічого святого. Демотивувати і розколоти українців — це їхнє завдання. І, на жаль, в Україні є люди, які свідомо чи несвідомо продовжують час від часу підхоплювати російські пропагандистські наративи", — вважає Андрій Юсов.

Також інформаційна війна поширюється і на Захід, де Кремль намагається підірвати віру в перемогу України, зазначив представник ГУР. Основні мотиви полягають у нібито втомі Заходу від війни, а також масштаби РФ, яку нібито неможливо перемогти.

Це впливає на іноземців, але значно менше, ніж їм хотілося б, адже витрачаються величезні гроші на шпигунські мережі, інформаційні кампанії, на агентів впливу.

"Росія залишається на цьому полі дуже активною, продовжує витрачати серйозні ресурси і відкривати для себе нові напрямки тиску на партнерів України. Наприклад, останні події в Африці. Можна абсолютно чітко стверджувати, що за ними стоїть Росія і намагається використати це, як вплив на європейських партнерів України для зменшення їхньої підтримки", — підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, 18 серпня повідомлялося, що в Польщі знайшли шпигунів, які працювали на РФ. Серед затриманих були і громадяни України. Їх знаходили за допомогою російськомовних Telegram-каналів, де біженці шукають житло або роботу.