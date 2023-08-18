Стежили за поставками зброї в Україну: у Польщі знайшли шпигунів, які працювали на РФ, — WP

За інформацією журналістів, серед затриманих були і громадяни України. Їх знаходили за допомогою російськомовних Telegram-каналів, де біженці шукають житло або роботу.

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Російська Федерація в Польщі через інтернет вербувала агентів, щоб відстежувати транзит озброєння. Їхній план розкрили. Про це йдеться в матеріалі американської газети The Washington Post від 18 серпня.

За інформацією журналістів, ішлося про вербування непрофесійних агентів, серед яких також були і громадяни України. Вони мали розвідати обстановку в польських морських портах, розмістити приховані камери вздовж залізниці, а також за можливості заховати пристрої для стеження у військових вантажах.

У березні прийшов указ пустити під укіс потяги, які везли зброю в Україну.

Команда з "дилетантів" була зібрана за допомогою постів у Telegram-каналах, аудиторія яких була російськомовною. Зокрема там розміщували пропозиції про роботу та житло, тому ресурси користувалися популярністю серед українських біженців.

Журналісти The Washington Post стверджують, що в цій справі вже є перші затримані: 12 українців, 3 білоруси та 1 росіянин. Українці одразу заявили, що їхньою головною мотивацією були грошові кошти, які пропонували за завдання.

"Польська влада тепер вважає, що загадковим замовником було російське агентство військової розвідки ГРУ, і що зірвана операція являла собою найсерйознішу російську загрозу на території НАТО відтоді, як Москва почала своє вторгнення в Україну минулого року", — ідеться в повідомленні.

За деякими даними, росіяни обіцяли також платити кошти за листівки з написами такого змісту: "Польща ≠ Україна" та "НАТО, йдіть додому". Вартість такого завдання була оцінена до 12 доларів. Це була своєрідна перевірка на те, чи готові агенти виконувати завдання, і водночас спроба дестабілізувати ситуацію з біженцями в Польщі.

Після цього приходили вже більш серйозні завдання. Дехто також отримав вказівку купити одноразові телефони та фотоапарати для надання звітів.

Платили їм у криптовалюті та банківськими переказами, які неможливо відстежити.

Польські спецслужби знайшли більшу частину камер, які встановили "шпигуни". Вони передавали кадри на спеціальний сервер. Слідчий також зазначив, що цю загрозу було усунуто, проте по країні все ще можуть діяти агенти, яких вербує РФ. Вони повинні будуть спробувати виправити допущені помилки.

У МЗС РФ не відповіли на запит журналістів про коментар.

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що у Британії затримали громадян Болгарії, які шпигували на Росію. Під час обшуку в підозрюваних знайшли дев'ять паспортів, з якими вони могли їздити по всій Європі. Правоохоронці не повідомляють, чим саме займалися потенційні шпигуни Росії в Британії.