Відправлять стежити за важливими об'єктами: РФ знову набирає розвідників для роботи проти Польщі

Керівництво спецслужб зазначає, що офіційна Варшава усвідомлює проблему, що склалася, і готова з нею боротися. Напередодні 16 осіб, серед яких є громадяни України, отримали звинувачення за співпрацю з РФ.

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Розвідка Російської Федерації почала шукати людей, які будуть згодні працювати проти Заходу. Зокрема, їх цікавить Польща. Про це повідомляють польські спецслужби, зазначає "Польське радіо" 29 серпня.

Зазначається, що найманці повинні будуть розпізнавати важливі об'єкти на території країни, серед яких і військові частини.

Заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин зазначає, що польська контррозвідка регулярно працює над цим питанням. Останні розслідування показали, що ті громадяни, які погоджуються співпрацювати з Російською Федерацією або Білоруссю, найчастіше зосереджені на важливих об'єктах.

Крім військових частин агенти також мають стежити за залізничними лініями та аеропортами.

"Ми бачимо подальші спроби знайти людей, готових працювати на російську розвідку проти Польщі. Ми усвідомлюємо, що це постійний елемент загроз, з якими наша держава зіткнеться найближчими місяцями і навіть роками", — заявив Станіслав Жарін.

До слова, за попередніми даними, 16 осіб уже отримали звинувачення за співпрацю з противником. Заступник міністра-координатора спецслужб Польщі також зауважив, що наразі фіксується очевидна спроба з боку РФ відновити мережу шпигунів і завербувати нових людей.

Нагадаємо, 18 серпня зазначалося, що в Польщі знайшли шпигунів, які працювали на РФ. Їм наказали стежити за поставками зброї в Україну, а серед затриманих також були українці.

15 серпня повідомлялося, що у Британії затримали громадян Болгарії, які шпигували на Росію. Під час обшуку в підозрюваних знайшли дев'ять паспортів, з якими вони могли їздити по всій Європі. Правоохоронці не повідомляють, чим саме займалися потенційні шпигуни Росії в Британії.