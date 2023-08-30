Отправят следить за важными объектами: РФ вновь набирает разведчиков для работы против Польши

Руководство спецслужб отмечает, что официальная Варшава осознает сложившуюся проблему и готова с ней бороться. Накануне 16 человек, среди которых есть граждане Украины, получили обвинения за сотрудничество с РФ.

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Разведка Российской Федерации начала искать людей, которые будут согласны работать против Запада. В частности, их интересует Польша. Об этом сообщают польские спецслужбы, отмечает "Польское радио" 29 августа.

Отмечается, что наемники должны будут распознавать важные объекты на территории страны, среди которых и воинские части.

Заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин отмечает, что польская контрразведка регулярно работает над этим вопросом. Последние расследования показали, что те граждане, которые соглашаются сотрудничать с Российской Федерацией или Беларусью, чаще всего сосредоточены на важных объектах.

Помимо воинских частей агенты также должны следить за железнодорожными линиями и аэропортами.

"Мы видим дальнейшие попытки найти людей, готовых работать на российскую разведку против Польши. Мы отдаем себе отчет, что это постоянный элемент угроз, с которыми наше государство столкнется в ближайшие месяцы и даже годы", — заявил Станислав Жарин.

К слову, по предварительным данным, 16 человек уже получили обвинения за сотрудничество с противником. Заместитель министра-координатора спецслужб Польши также отметил, что сейчас фиксируется очевидная попытка со стороны РФ возобновить сеть шпионов и завербовать новых людей.

Напомним, 18 августа отмечалось, что в Польше нашли шпионов, которые работали на РФ. Им приказали следить за поставками оружия в Украину, а среди задержанных также были украинцы.

15 августа сообщалось, что в Британии задержали граждан Болгарии, которые шпионили на Россию. Во время обыска у подозреваемых нашли девять паспортов, с которыми они могли ездить по всей Европе. Правоохранители не сообщают, чем именно занимались потенциальные шпионы России в Британии.