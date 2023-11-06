Через Бердянськ і Маріуполь: росіяни будують нову залізницю з Криму (карта)

Загарбники не приховують, що збираються вивозити новим шляхом зерно та різноманітні ресурси з захоплених територій України. Вони визнають, що рухатись Кримським мостом зараз небезпечно.

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Російські окупанти почали будувати залізницю, яка має з’єднати Ростов-на-Дону із захопленим Кримом. Вона проходитиме через тимчасово окуповану частину Запорізької області. Про це з посиланням на слова представника окупаційної влади Євгена Балицького 6 листопада проінформували у "РИА Новости".

"Інший проєкт, будівництво якого вже розпочато з боку Донецька, це залізниця, яка буде проходити від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь", — заявив він.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: DeepStateMAP

Представник окупантів пояснив, що це нібито убезпечить рух залізничного транспорту від обстрілів Сил оборони. Він підкреслив, що захисники нині атакують залізницю, яка проходить вздовж Пологів на Волноваху. Окрім того, Балицький назвав її "застарілою".

Пологи та Волноваха на мапі бойових дій Фото: DeepStateMAP

"Побудувавши залізничну гілку, хоча б одну колію, без електричної тяги, нехай вона буде теплотяжною, але ми вирішимо завдання військових. І, найголовніше, вирішується питання вивезення зерна на континент, вивезення залізняку, брухту, вугілля та багатьох елементів, які нам сьогодні треба пов'язати з великою землею. Тому що їздити через Кримський міст не лише далеко, а ще й сьогодні міст є об'єктом підвищеної небезпеки", — додав він.

Нагадаємо, 3 листопада у ЦНС інформували, що мешканці тимчасово окупованих територій потерпають від безробіття, голоду та хвороб. Російські загарбники замість того, щоб допомогти, лише провокують конфлікти.

Також 3 листопада речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що окупанти активізувались на передовій через наближення виборів у РФ. З його слів, ворогу потрібні "хоч маленькі перемоги".