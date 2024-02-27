РФ будує залізницю біля Маріуполя: Андрющенко показав, як вона виглядає (відео)

За словами радника міського голови Петра Андрющенка, в нас на очах будується резервний шлях постачання, який по закінченню легко трансформується в основний з урахуванням наявності порту та великих сортувальних станцій в Маріуполі.

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Російські окупанти не залишають спроб зʼєднати тимчасово захоплений Маріуполь із Донецьком. Поблизу Маріуполя ворог проклав шпали, крім того, вже готові перегони. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Стан будівництва залізниці на північному-сході від Маріуполя візуально виглядає так. Вже готові не лише переїзди та по більшості на перегоні від Іловайська до Гранітного прокладено шпали", — зазначає він.

За словами Андрющенка, поруч окупанти будують розвилку безпосередньо на південь в бік Маріуполя. Це означає, що в разі неуспіху з мостом біля Гранітного, вони підуть більш складним шляхом прямого протягування гілки в Маріуполь, а там через Маріуполь (Сартана) "вріжуться" в залізницю "Маріуполь-Волноваха-Донецьк".

"Так в нас на очах будується резервний шлях постачання, який по закінченню легко трансформується в основний з урахуванням наявності порту та великих сортировочних станцій в Маріуполі", — додає радник мера.

Нагадаємо, у понеділок, 26 лютого, у Центрі журналістських розслідувань повідомили, що Російська Федерація почала підготовчі роботи для подальшого будівництва залізниці, за допомогою якої Москва запланувала з’єднати Ростов-на-Дону з Кримом через тимчасово окуповані території Донецької та Запорізької областей.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що ЗСУ завдали влучного удару, який призвів до знищення напівдобудованого залізничного мосту під Маріуполем, будівництво якого здійснювали російські окупанти. Також унаслідок атаки було знищено цистерни з паливом та інженерний транспорт.