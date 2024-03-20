Не без проблем: РФ продовжує будівництво залізниці в окупації (відео)

За словами представниці ОК "Південь", для спорудження альтернативного маршруту на захоплених територіях противник вкладає багато економічних зусиль, але вчасно закінчити не вдалося.

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Російські загарбники планують створити залізницю через окуповані території, щоб мати можливість поповнювати резерви. Це альтернативний маршрут в обхід Керченського мосту. Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода" поділилася деталями про дії противника.

За її словами, найближчим часом немає перспективи того, що противник почне переправляти вантажі за допомогою залізниці з Росії до Криму. Про це раніше заявляв російський президент Володимир Путін, проте не все пішло за планом.

Водночас росіяни підтягують додатковий ресурс на захоплену частину Запорізької області, щоб якнайшвидше закінчити спорудження альтернативного маршруту.

"Є певна зосередженість економічних зусиль на цьому напрямку. Але дуже суттєво впливає погода, яка не дозволяє окупантам проводити якісь нормально розгорнуті, просунуті дії. Але тим не менше ми бачимо, що вони намагаються навколо цього процесу створити максимальний ефект будівництва року хоча б. Не будемо говорити століття. Але будівництва року", — каже Наталя Гуменюк.

Відповідно, продовжує речниця ОК "Південь", нинішні темпи будівництва не дозволяють росіянам просуватися вперед на кілометри, проте вони намагаються. З цього Наталя Гуменюк зробила висновок, що в Кремлі не особливо вірять у те, що Кримський міст у майбутньому можна буде активно використовувати для військової логістики.

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Нагадаємо, 18 березня Володимир Путін заявив, що "добудував" уявну залізницю на півдні України. Нова залізниця поліпшить логістику угруповання ЗС РФ, яке утримує південні регіони України. Президент Росії проголосив, що вона вже працює, проте знімки з космосу показують, що до готовності ще далеко.