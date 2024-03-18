Альтернатива Кримському мосту: Путін "добудував" уявну залізницю на Півдні України (відео)

Нова залізниця покращить логістику угруповання ЗС РФ, яке утримує південні регіони України. Путін проголосив, що вона вже працює, однак знімки з космосу показують, що до готовності ще далеко.

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Російська влада начебто добудувала залізницю, яка з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем і Бердянськом. Залізничні колії проходять по узбережжю Азовського моря та стають альтернативою для Кримського мосту. Про готовність новобудови, якої насправді не існує, розповів президент РФ Володимир Путін під час концерту в Москві. Фрагмент виступу лідера Кремля опублікували в соцмережі X (Twitter) росЗМІ RT.

За словами Путіна, саме 18 березня, незадовго до заходу, присвяченому 10-річчю анексії Криму, йому повідомили про завершення будівництва. Відсьогодні, упевнений росіянин, РФ стане ще сильнішою: з'являється альтернативний шлях, який може замінити Кримський міст.

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Під час виступу президент РФ заявив, що колії пройдуть за таким маршрутом: із Ростова-на-Дону до Донецька, Маріуполя та Бердянська. Далі є сподівання, що їх дотягнуть до Севастополя.

"Тільки сьогодні мені доповіли, що відновлена залізниця від Ростова-на-Дону до Донецька, Маріуполя, Бердянська. Ми продовжимо цю роботу, і залізничні потяги підуть прямо в Севастополь. Це буде ще одна альтернативна дорога для Кримського мосту, замість Кримського мосту. Саме це не на словах, а на ділі робить нас реально сильнішими", — почув натовп росіян, зібраний на площі перед Кремлем.

Заява Путіна — що з нею не так

Зазначимо, 26 лютого 2024 року "Центр журналістських розслідувань" (ЦЖР) опублікував супутникові світлини та схему нової залізниці, яку окупанти будують на Півдні України. Колія має з'єднати Мелітополь і Бердянськ — біля села Осипенко мала з'явитися нова вузлова станція. З цієї точки починалося розгалужування. Одна лінія прямувала на Маріуполь, а звідти — на Ростов-на-Дону. Інша гілка йшла посередині між Маріуполем і наявною гілкою Волноваха — Токмак і прямувала до Донецька.

Заява Путіна — схема нової залізниці на Півдні України Фото: Центр журналістських розслідувань

На супутникових світлинах, які отримали розслідувачі, можна було побачити земляні роботи на тому місці, де мала б проходити залізниця. За оцінками авторів ЦЖР, залізниці ще не існує.

Заява Путіна — супутниковий знімок місцевості біля станції "Осипенко" Фото: Центр журналістських розслідувань

Розслідувачі зауважили, що потрібно збудувати ще один залізничний міст, якого також поки що немає.

Заява Путіна — як ітиме нова залізниця Фото: Центр журналістських розслідувань Заява Путіна — схема шляхів Фото: Центр журналістських розслідувань

Перші повідомлення про нову залізницю, яку хочуть збудувати окупанти, з'явилися восени 2023 року: про них говорив радник мера Маріуполя Петро Анрющенко й тодішній мер Мелітополя Іван Федоров. У жовтні-листопаді вони повідомили, що ворог хоче отримати логістичний шлях, який стане альтернативою для Кримського мосту. Завдяки новій гілці окупанти отримають можливість покращити постачання підрозділів, які воюють на Запорізькому відтинку фронту.

У коментарі Фокусу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив, що росіяни ще до вторгнення планували збудувати так зване "Азовське кільце". Головна мета такого будівництва — "зав'язаність" логістики ЗС РФ саме на цьому виді транспорту.

Водночас військові експерти зазначили, що новий шлях проходитиме на відстані 80-90 км від лінії зіткнення. Біля Волновахи вона наблизиться на відстань до 20 км — тоді по ній можна дістати навіть РСЗВ HIMARS.

Нагадуємо, 18 березня світові політики почали реагувати на підсумки начебто "виборів президента РФ", на яких Путіна набрав майже 90% голосів. Цього ж дня лідер Кремля виступив перед своїми прихильниками на Червоній площі: разом вони пораділи окупації частини України.