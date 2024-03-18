Німеччина не визнає законними вибори президента РФ: Шольц не дзвонив Путіну

У Німеччині заявили, що вибори у РФ були "ані вільними, ані чесними", а виборча кампанія характеризувалася "атмосферою залякування". У Євросоюзі засудили незаконне проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, а результати голосування не визнали й не визнають.

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Федеральний уряд Німеччини не визнає легітимною перемогу чинного президента Володимира Путіна на виборах, що відбулися в Росії 15-17 березня. Про це заявила у понеділок, 18 березня, у Берліні речниця уряду Крістіане Гофман, пише Die Welt.

"Канцлер не привітав. І ви знаєте, що ми вважаємо ці так звані вибори в Росії ані вільними, ані чесними", – сказала Гофман.

За її словами, результат голосування був відомий заздалегідь.

"На нашу думку, це не були демократичні вибори, і жодних реальних кандидатів-конкурентів не було допущено", — констатувала речниця німецького уряду.

Вона нагадала, що в Росії існувала "атмосфера залякування", а також була проведена низка арештів.

"У Росії немає свободи слова. Росія, як уже сказав канцлер, зараз є диктатурою і перебуває під авторитарним правлінням Володимира Путіна", — резюмувала Гофман.

Вибори президента РФ — реакція Євросоюзу

Президентські вибори, що відбулися в Росії 15-17 березня, проходили в умовах жорстких обмежень, які посилювалися незаконною агресивною війною Росії проти України. Про це йдеться в заяві високого представника ЄС від імені всього Європейського Союзу.

Водночас в оприлюдненому документі чітко не зазначається, що ЄС не визнає результатів виборів на території самої Росії.

Утім, альянс "не визнає та ніколи не визнає ні проведення цих так званих "виборів" на території України, ні їхні результати.

"Європейський Союз рішуче засуджує незаконне проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих Росією територіях України: в Автономній Республіці Крим та Севастополі, а також у районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей", — повідомили в ЄС.

Електоральна процедура, яку РФ організувала на окупованих територіях, та її "результати" не мають юридичної сили та не можуть мати жодних правових наслідків.

"Політичне керівництво Росії та ті, хто причетний до їхньої організації, зазнають наслідків цих незаконних дій", — наголосили в ЄС.

Нагадаємо, Фокус зібрав реакції західних країн на переобрання Володимира Путіна в одному матеріалі.

18 березня у CNN повідомили, що після переобрання Володимира Путіна в Росії продовжаться репресії проти опозиції та можуть оголосити нову хвилю мобілізації.