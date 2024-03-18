Новий етап мобілізації та репресії опозиції: чого чекати РФ після перемоги Путіна, — CNN

Перемога Путіна в першому турі може надати йому право вважати, що росіяни підтримують війну в Україні.

Related video

Попередні дані російської ЦВК свідчать про те, що Володимир Путін здобув перемогу на так званих "виборах президента РФ". Надалі варто очікувати початку нового етапу мобілізації у РФ для забезпечення військ в умовах війни проти України. Про це йдеться у матеріалі CNN.

Експерти наголошують, що у РФ "вибори" ніколи не проходили демократично. Тому після своєї перемоги вже в першому турі може надати йому право бути переконаним у підтримці росіянами війни в Україні.

Також зазначається, що ті, хто слідкує за Росією, основну увагу зосереджують на декількох важливих питаннях. В першу чергу, якщо волевиявлення на цих виборах насправді є "референдумом" відносно війни, яку Росія вже третій рік веде проти України, то чи отримує Путін після цього свободу дій?

Видання вважає, що у цьому випадку Путін, скоріше за все, має певний простір для маневру. Президент Росії впевнений, що на полі бої події розвиваються на його користь. Причому це особливо актуально з урахуванням того, що США все ще затримують ухвалення найважливішого оборонного пакета Україні. До того ж після результатів виборів у глави Кремля з'явиться більше риторичних аргументів.

Разом з тим західні експерти переконані, що у зв'язку із поступовим просуванням російських військ на сході України окупанти зазнали великих втрат. Тому не виключено, що Путін та російське військове керівництво повинні будуть оголосити про початок нового етапу мобілізації.

Ще один можливий сценарій полягає у вірогідності продовження у Росії репресій проти представників внутрішньої опозиції, точніше від її залишків.

Автори статті дійшли висновку, що війна – це завжди непередбачуваність. Тому хай як Путін буде намагатися скористатися нинішньою ситуацією на свою користь, навряд чи до балотування його на шостий термін у Росії вдасться вирішити такі проблеми, як вплив санкцій, зниження народжуваності та крихкість єдиноначальності.

Нагадаємо, що перемогу Володимира Путіна на виборах в Росії сьогодні, 18 березня, прокоментували у Міноборони Великобританії.